Le télescope James Webb transporté sur un cadre de montage

L’heure approche : le télescope spatial James Webb, successeur direct de Hubble, a été transporté jusqu’au bâtiment d’assemblage, en attendant son rendez-vous avec la fusée Ariane 5 d’Arianespace au port spatial européen, en Guyane française.

Le télescope sera lancé le 22 décembre – un mercredi – dans le but de produire des images d’objets à des distances incroyables de notre position sur Terre – les estimations indiquent qu’il est plus de 100 fois plus puissant que le Hubble, actuellement en phase de fin de votre mission.

Le télescope spatial James Webb apporte avec lui l’espoir de tirer parti d’une révolution de grandes découvertes dans l’étude de l’espace (Image : NASA/Publishing)

Le passage à la structure d’assemblage est à peu près la dernière étape avant la publication. L’idée est de positionner le télescope et la fusée dans le même bâtiment, en utilisant des structures spécialisées pour soulever la charge et la positionner au-dessus du véhicule de transport. La fusée Ariane 5 avait déjà été transportée au même endroit le 29 novembre.

Parallèlement au transport, une équipe d’ingénieurs s’est déjà chargée de remplir la fusée avec le propergol liquide, qui servira de carburant pour transporter le James Webb de l’allumage sur Terre à la sortie de la planète, en orbite.

Le télescope spatial James Webb sera le plus grand et le plus puissant de ce type jamais construit, et sera exploité en partenariat entre les agences spatiales américaine (NASA) et européenne (ESA). Environ 28 minutes après le décollage, le télescope se déconnectera de son lanceur et commencera « la séquence de déploiements la plus complexe jamais tentée lors d’une seule mission spatiale », selon la NASA.

Il convient de rappeler que le James Webb sera à une distance relativement longue de la Terre, positionné à ce que l’on appelle le « Second Lagrange Point », sur une orbite à environ 1,5 million de kilomètres (km) du Soleil. Les tests cessent donc de garantir son fonctionnement du démarrage au positionnement et à l’exécution des tâches est allé plus loin que d’habitude – avouons-le, si quelque chose échoue, la maintenance humaine prend un certain temps à arriver.

Le lancement du télescope spatial James Webb sera diffusé par la NASA sur sa chaîne YouTube officielle.

