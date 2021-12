Des chercheurs révèlent des images rares d’un poisson à la tête transparente

La nature est un énorme mystère depuis des années et ce n’est pas la première fois que les scientifiques se concentrent sur la découverte des formes de vie inconnues qui vivent dans les profondeurs marines. Jeudi dernier (9), le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il révèle des images rares d’un poisson à la tête transparente.

Afin de capturer les images, un appareil télécommandé a pris des images d’un poisson appelé œil de baril (Macropinna microstoma) lors d’une expédition de recherche dans la baie de Monterey, au large de la Californie, aux États-Unis.

Ce qui frappe le plus chez le poisson, c’est sa tête transparente et ses yeux verts brillants. L’animal marin peut regarder à travers son propre front et ainsi trouver facilement une proie.

« Les véhicules télécommandés de MBARI, Ventana et Doc Ricketts ont enregistré plus de 5 600 plongées et enregistré plus de 27 600 heures de vidéo, mais nous n’avons rencontré ce poisson que neuf fois », a expliqué l’organisation à propos de la rareté des images.

La créature marine est habituée à vivre dans l’obscurité et ses yeux l’aident à trouver de la nourriture dans ces conditions. Les chercheurs du MBARI ont découvert que cette espèce mange de la gelée et mesure au plus 15 centimètres de long. De plus, les deux petites indentations sur votre visage sont des organes olfactifs, c’est-à-dire des narines.

Avant cela, les scientifiques pensaient que les yeux tubulaires d’un poisson ne pouvaient voir que vers le haut, au-dessus de la tête, mais un article publié en 2009 décrivait comment les yeux pouvaient tourner dans l’espace transparent afin qu’il puisse également voir droit devant lui. Par conséquent, il est possible pour l’animal de suivre ce qui entre dans sa bouche.

poisson oeil de baril

Crédit : Reproduction

Source : Cnet

