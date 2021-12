Un clou trouvé dans un fossile romain porte un signe de crucifixion

Le fossile d’un homme qui a vécu entre le IIIe et le IVe siècle dans la Rome britannique fournit une preuve rare de crucifixion – la même peine de mort infligée, selon le catholicisme, à Jésus-Christ et qui était coutumière à l’époque.

Les restes ont été retrouvés par une équipe d’archéologues dirigée par David Ingham, dans un ancien cimetière qui contient les tombes de 48 autres personnes. D’après les matériaux récupérés, tous les squelettes montraient des signes de travail manuel intense, et un atelier trouvé à proximité a donné plus de cohérence à la théorie.

Un fossile trouvé en Angleterre avait un clou dans le talon – un signe rare de crucifixion en guise de punition pour les crimes commis dans la Rome antique (Image : David Ingham/Reproduction)

Selon Ingham, l’homme à qui appartient le fossile, avant de subir la crucifixion, a probablement été emprisonné pendant longtemps, peut-être enchaîné à un mur à en juger par les blessures et les changements trouvés dans ses os – indiquant qu’il avait des poids liés à. les pieds, avec de petites microfractures dans l’os faites de haut en bas.

Les analyses préliminaires indiquent qu’il avait entre 25 et 35 ans et, comme les autres « pensionnaires » du cimetière, était un esclave. « Nous pensions qu’il faisait partie de la population autochtone », a déclaré Ingham. Cependant, les archives historiques affirment que la crucifixion était une punition réservée aux crimes extrêmement graves – trahison, tentatives de coup d’État contre l’État ou ses représentants, des choses comme ça.

Dans le cas de ce fossile particulier, lors de sa crucifixion, ses bras auraient été attachés en position ouverte le long de la colonne horizontale de la croix, mais ses pieds étaient cloués au sol. De cette façon, la victime aurait des difficultés respiratoires extrêmes et mourrait d’étouffement.

Le squelette complet avait également d’autres marques sur les os, indiquant qu’il était retenu prisonnier, probablement enchaîné à un mur avec des poids sur ses pieds et ses mains (Image : David Ingham/Reproduction)

Malgré la popularisation par les contes bibliques, la crucifixion n’a pas été inventée par les Romains. Il existe des traces de son utilisation à des époques encore plus reculées, à commencer par les Assyriens et les Babyloniens, et les Perses l’utilisant au 6ème siècle avant JC. La pratique a été abolie par l’empereur Constantin Ier au 4ème siècle.

La Rome britannique représente une période où la région pour laquelle l’Angleterre est maintenant connue était occupée par l’Empire romain, dans une commande qui s’étendait même à une partie de la Hollande. Il n’est pas rare que plusieurs fouilles dans la région trouvent des motifs et des ornements rappelant les soldats romains.

La découverte renforce la perception de la punition comme une pratique considérée comme trop cruelle même pour ses pratiquants. Tout au long de l’histoire de l’archéologie moderne, il y a eu peu d’enregistrements d’un fossile condamné à la crucifixion dans l’Empire romain : à part celui-ci, un seul autre exemple découvert en 1968 a été exhumé près de Jérusalem.

