Voir le flash le plus rapide jamais capturé à partir d’une supernova

Des scientifiques de l’Université de Kyoto au Japon ont capturé ce qu’ils pensent être le flash de lumière le plus rapide jamais émis par une supernova. Les informations analysées ont donné un papier Publié dans Lettres de revues astrophysiques, dans le numéro du 8 décembre.

Une supernova, comme nous l’avons déjà établi, est l’explosion massive d’une étoile alors qu’elle atteint la dernière étape de sa vie. Selon la masse de cette étoile, l’objet laissé par l’explosion pourrait être un trou noir ou une étoile à neutrons. Mais même parmi les supernovae, il existe des classifications spécifiques :

À l’Université de Kyoto, des scientifiques ont identifié le flash le plus rapide d’une supernova et peuvent l’utiliser pour obtenir plus de détails sur l’expansion de l’univers (Image : Université de Kyoto/Publishing)

Dans cet exemple, nous parlons d’une supernova de type Ia. Fondamentalement, ce nom fait référence à une étoile naine blanche qui explose dans le cadre d’un système stellaire binaire (c’est-à-dire lorsqu’une étoile compagne est en orbite à proximité). Et ce type de supernova est connu pour produire les éclairs de lumière les plus intenses jamais enregistrés – environ cinq milliards de fois plus lumineux que le Soleil.

Pour cette raison, ces supernovae finissent par servir de points de signalisation pour l’univers, nous aidant dans des processus allant de la mesure des distances à grande échelle à une compréhension plus précise de l’expansion de l’univers. Malgré cela, nous ne savons toujours rien de leurs systèmes parents ni même de ce qui déclenche leurs explosions.

Pour cette raison, une équipe d’astronomes de l’Institut de mathématiques et de physique Kavli, lié à l’Université de Kyoto, avait surveillé l’espace à la recherche d’une supernova de type Ia dans les 24 heures suivant son explosion, à l’aide de caméras de grande capacité.

Dans cet objectif, ils ont identifié la supernova « Tome-e202004aaelb”.

« Est-ce là-bas [a supernova] il a été découvert encore en haute luminosité le 21 avril 2020. Étonnamment, sa luminosité a montré beaucoup de variation au cours des deux jours suivants, puis a commencé à se comporter comme n’importe quelle autre supernova de type Ia », a déclaré Ji-an Jiang, chef de projet.

« Nous avons découvert un certain nombre de supernovae de type Ia en phase primaire qui présentent des émissions excédentaires intéressantes au cours des premiers jours de leurs explosions, mais nous n’avons jamais rien vu de tel à cette vitesse et de manière aussi visible », a-t-il poursuivi. « Grâce à la cadence élevée de la technologie que nous utilisons, nous avons pu parfaitement capturer cette lueur pour la première fois.

« À première vue, le spectre pris juste après le premier flash se démarquait comme autre chose que des supernovae normales », a déclaré le chercheur Miho Kawabata. « Nous avons réalisé qu’une classe plus brillante de supernova de type Ia pourrait ressembler à ceci si elle était observée dès le début. [da explosão]. Notre classification a été confirmée plus tard, lorsque les spectres de supernova ont évolué pour ressembler de plus en plus au type Ia découvert précédemment. »

Maintenant, l’origine des supernovae de type Ia reste à déterminer, quelque chose que l’équipe de Jiang continuera de poursuivre grâce à des enquêtes transitoires utilisant divers télescopes à travers le monde. Selon lui, les supernovae de type Ia sont d’excellentes aides pour mesurer l’expansion de l’univers, et les capturer à ces tout premiers stades fournit des informations uniques qui aideront à ces évaluations avec plus de détails et de densité d’informations.

ô papier avec les conclusions est maintenant disponible pour consultation.

