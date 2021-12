Hubble révèle des détails sur l’expansion d’un nuage de gaz complexe

Après avoir fait face à un problème qui a laissé ses instruments scientifiques en mode sans échec pendant 42 jours, le télescope spatial Hubble dispose d’une multitude de données à traiter. Ainsi, presque quotidiennement, les astronomes ont été surpris par des images recueillies par l’observatoire pendant sa période hors ligne, qui sont progressivement analysées.

La semaine dernière, l’équipe a publié les résultats de l’une des observations les plus récentes faites par le télescope spatial de 31 ans. Sur cette image, il est possible de voir une intense activité se dérouler dans les profondeurs d’un nuage de gaz apparemment serein.

Nébuleuse planétaire NGC 6891 dans une image capturée par le télescope spatial Hubble. Image : NASA, ESA, A. Hajian (Université de Waterloo), H. Bond (Pennsylvania State University) et B. Balick (Université de Washington) ; Traitement : Gladys Kober NASA / Université catholique d’Amérique

Le télescope Hubble aide à comprendre la formation et l’évolution des étoiles

Il s’agit de NGC 689, une sorte de nébuleuse que les experts appellent souvent la « nébuleuse planétaire ». Ce terme, comme le souligne le site Space, vient d’une vieille erreur d’identification, d’une époque où les télescopes étaient encore très précaires.

Il a été découvert dans la constellation du Dauphin par l’astronome Ralph Copeland en 1884. Bien que le nom semble indiquer une certaine relation avec les planètes, les nébuleuses planétaires sont en fait une étape dans l’évolution stellaire, qui se produit juste après les explosions de supernova qui libèrent tout l’hydrogène gazeux de leurs noyaux. .

Des restes de naines blanches de ces explosions s’attardent et se refroidissent lentement, ce qui caractérise ces nébuleuses.

Grâce aux observations du télescope Hubble, les scientifiques peuvent en apprendre encore plus sur la formation et l’évolution de ces nuages ​​de gaz, ainsi qu’établir des mesures plus précises de la distance par rapport à d’autres objets de ce type.

Dans les images haute définition capturées par Hubble, il est possible de voir des nœuds et des filaments autour de la naine blanche incrustée dans les profondeurs du nuage.

Les données montrent également que le halo externe du gaz s’étend plus rapidement que la partie la plus interne de la nébuleuse, et les observations détectent même des coquilles de gaz orientées dans différentes directions.

« D’après leurs mouvements, les astronomes estiment que l’un des obus a 4 800 ans, tandis que le halo extérieur a environ 28 000 ans, indiquant une série d’explosions de l’étoile mourante à différents moments », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Selon l’équipe de Hubble, la lueur intense de NGC 6891 se produit lorsque les étoiles naines blanches ionisent, ou dépouillent les électrons, du gaz hydrogène environnant. « Alors que les électrons sous tension passent de leur état de haute énergie à un état de basse énergie en se recombinant avec des noyaux d’hydrogène, ils émettent de l’énergie sous forme de lumière, faisant briller le gaz de la nébuleuse. »

