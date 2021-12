Le vaccin à ARNm du VIH produit des anticorps neutralisants et est bien toléré dans les tests de laboratoire

Le vaccin expérimental « Env-Gag VLP » contre le VIH basé sur la technologie de l’ARNm s’est avéré sûr et efficace lors de tests de laboratoire sur des modèles animaux.

Un nouveau vaccin expérimental contre le VIH basé sur la technologie de l’ARNm s’est avéré sûr et efficace dans des tests de laboratoire menés sur des modèles animaux. Les résultats précliniques extrêmement prometteurs jettent les bases d’un médicament potentiellement révolutionnaire dans la lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), la maladie causée par l’agent pathogène. Après tout, les vaccins à ARN messager sont considérés comme l’une des armes les plus précieuses de l’avenir de la médecine, après avoir démontré une efficacité remarquable dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna étaient en fait les deux premiers vaccins à ARNm approuvés pour l’homme, mais grâce à la polyvalence de la technologie, des médicaments similaires sont déjà conçus contre divers types de cancer, les maladies auto-immunes, le paludisme, la tuberculose et bien d’autres. maladies, y compris le VIH, comme le montre la nouvelle étude.

Les tests avec le vaccin expérimental contre le VIH ont été menés par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – National Institutes of Health (NIH), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de Moderna Inc., du Université de Montréal, le Cancer Research Technology Program – Leidos Biomedical Research et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Paolo Lusso, chercheur au laboratoire d’immunorégulation du NIAID dirigé par Anthony Fauci, ont mené des expériences avec le virus de l’immunodéficience simienne-humaine (SHIV), un agent pathogène particulièrement similaire au VIH qui infecte les primates non humains. Le nouveau vaccin expérimental fonctionne de la même manière que les vaccins anti-Covid, mais au lieu d’amener les cellules à produire la protéine S ou Spike en déclenchant une immunité contre elle, il produit deux protéines clés du virus VIH appelées Env et Gag. . Les deux protéines s’agrègent en particules connues sous le nom de VLP qui déclenchent une réponse immunitaire similaire à celle déclenchée en présence du vrai virus VIH ou SHIV.

Lors de tests sur des rongeurs, le professeur Lusso et ses collègues ont observé la production d’anticorps neutralisants chez tous les animaux vaccinés. Les protéines Env détectées chez les souris ressemblaient étroitement à celles du vrai virus, un détail que les scientifiques ont associé à la réponse immunitaire prometteuse trouvée chez les animaux. Le vaccin « Env-Gag VLP mRNA » a ensuite été testé sur des macaques reshus, qui ont montré un risque d’infection réduit de 79 % par exposition par rapport aux spécimens exposés au virus SHIV mais non vaccinés. Les scientifiques ont administré le vaccin à des doses assez élevées, mais seuls des effets indésirables légers et temporaires, tels qu’une perte d’appétit, ont été observés chez les macaques. A la 58ème semaine après la première inoculation, tous les macaques traités présentaient non seulement des anticorps neutralisants, mais également une réponse cellulaire robuste, notamment liée à l’activation des lymphocytes T auxiliaires.

A partir de la semaine 60, les animaux ont été exposés au virus SHIV chaque semaine. Après 13 semaines d’exposition, 2 macaques sur 7 parmi les vaccinés n’étaient par ailleurs pas infectés, alors que les vaccinés étaient positivisés en moyenne à la huitième semaine, ceux non vaccinés à la troisième. Les chercheurs perfectionnent le vaccin pour rendre la réponse immunitaire plus robuste, durable et efficace. « Nous affinons maintenant notre protocole de vaccination pour améliorer la qualité et la quantité des VLP produites. Cela peut encore augmenter l’efficacité du vaccin et ainsi réduire le nombre d’inoculations d’amorçage et de rappel nécessaires pour induire une réponse immunitaire robuste. Si cela est confirmé sûr et efficace, nous prévoyons de mener un essai de phase 1 de cette plate-forme vaccinale chez des volontaires adultes en bonne santé », a déclaré le professeur Lusso dans un communiqué de presse. « Malgré près de quatre décennies d’efforts de la communauté mondiale de la recherche, un vaccin efficace pour prévenir le VIH reste un objectif insaisissable », a fait écho le professeur Fauci, co-auteur de l’étude. « Ce vaccin expérimental à ARNm combine plusieurs caractéristiques qui peuvent surmonter les lacunes d’autres vaccins expérimentaux contre le VIH et représente donc une approche prometteuse », a conclu le scientifique. Les détails de la recherche « Un vaccin à ARNm multiclade env – gag VLP provoque des anticorps neutralisants de niveau 2 contre le VIH-1 et réduit le risque d’infection hétérologue par le SHIV chez les macaques » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Medicine.