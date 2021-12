Les forêts ralentissent le réchauffement climatique (mais pas assez)

Une nouvelle étude, produite par des scientifiques de l’Université de Californie-Berkeley, a montré qu’il y a eu une augmentation de l’absorption de dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère par les plantes et les forêts, qui ralentissent efficacement le réchauffement climatique.

Cependant, cette augmentation de l’absorption n’est toujours pas suffisante pour résoudre le problème à court, moyen ou long terme, étant donné que l’homme produit toujours une quantité de gaz plus importante par rapport à ce que la vie végétale de la Terre est capable de compenser.

Bien que la photosynthèse soit devenue mieux adaptée à l’absorption du gaz, nos émissions de dioxyde de carbone sont toujours supérieures à notre capacité à nous en débarrasser, favorisant le réchauffement climatique (Image : Lane V. Erickson/)

Selon l’étude, les forêts du monde ont étendu leur processus de photosynthèse de 12%, augmentant le volume de dioxyde de carbone absorbé par l’atmosphère terrestre entre 1982 et 2020. Les plantes absorbent le gaz et le transforment en nourriture. Cependant, l’humanité a augmenté la production du même gaz de 17 % au cours de la même période, soit 420 parties par million (ppm).

En d’autres termes : les usines se sont adaptées pour « nettoyer » plus de gaz de l’atmosphère, et nous avons réagi en produisant encore plus de gaz pour le polluer.

« C’est un très gros coup de pouce au processus de photosynthèse, mais il est loin d’éliminer la quantité de dioxyde de carbone [outro nome para “gás carbônico”] que nous installons là-bas », a déclaré Trevor Keenan, un scientifique de Berkeley et auteur principal de l’étude. « Cela n’arrête en aucun cas le réchauffement climatique, mais le ralentit. »

L’équipe de recherche a utilisé une méthodologie qui combine apprentissage automatique, modèles informatiques de biosphère simulée et distribution de capteurs pour mesurer la photosynthèse et la capacité de dispersion du CO2. Comme il reste dans l’atmosphère beaucoup plus longtemps que les autres gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone est généralement au centre de tous les efforts de réduction des émissions dans plusieurs pays et par l’ONU, qui a récemment prévu de nouveaux accords sur le climat lors de la COP26.

À l’aide d’informations provenant de bases de données publiques – telles que AmeriFlux -, l’équipe internationale a construit 500 mini-tours météorologiques, les installant dans diverses forêts du monde, afin de mesurer les échanges de gaz entre les plantes, l’atmosphère et le sol. De plus, l’imagerie satellitaire a aidé à compléter la collecte de données pour l’étude.

Pour Keenan, la méthode et les résultats obtenus mettent en évidence deux choses : la première est l’extrême nécessité de protéger des écosystèmes variés afin de maximiser la capacité d’absorption du CO2 de l’atmosphère. Cependant, il reconnaît lui-même que, quelle que soit la végétation dont nous disposons, cela ne suffira pas à contenir l’avancée du réchauffement climatique sur le long terme.

En cela, vient la deuxième conclusion : nous devons imposer une plus grande maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, afin d’alléger le service que nous rend la nature : « nous ne savons pas ce que l’avenir nous apportera par rapport à la réaction des plantes. augmenter le dioxyde de carbone », a-t-il déclaré. «Nous espérons que cela saturera à un moment donné, mais nous ne savons pas quand ni combien. Lorsque cela se produira, notre capacité d’absorption sera beaucoup plus faible pour compenser nos émissions. »

L’étude, qui a été soutenue par la NASA et l’Office of Science du département américain de l’Énergie (DOE), a été publiée dans la revue. la nature.

