Un robot pancake créé par des scientifiques chinois peut sauter sans avoir les pieds

Un groupe de scientifiques chinois a conçu un robot en forme de « crêpe » qui peut sauter plusieurs fois par seconde et plus de sept fois la hauteur de son propre corps, soit moins d’un demi-pouce.

De la taille d’une balle de tennis écrasée et pesant presque le même poids qu’un œuf de caille, le petit robot exécute ces prouesses avec agilité, sans que rien ne ressemble à des pieds.

Publié le mardi (7) dans le magazine Communication Nature, la recherche scientifique qui a rendu possible la création de l’appareil a été saluée par Shuguang Li, roboticien à l’Université de Harvard. Selon Li, le nouveau robot est « une idée intelligente » et « une contribution importante au domaine de la robotique légère ».

Rui Chen, chercheur à l’Université de Chongqing, en Chine, et auteur principal de l’article, souligne que la capacité de sauter peut aider un robot terrestre à traverser de nouveaux espaces et à voyager sur un terrain accidenté. « Parfois, il est plus efficace pour un robot de sauter par-dessus un obstacle que de le contourner », a écrit Chen.

Bien qu’il s’agisse d’un avantage concurrentiel parmi les robots, la conception de cette capacité a été un défi pour les scientifiques. Certains robots de stockage d’énergie lumineuse peuvent très rarement effectuer un seul saut en hauteur. Ceux qui ne stockent pas d’énergie peuvent sauter très souvent mais ne sont pas capables de sauter assez haut ou assez loin pour franchir un obstacle comme un trottoir.

Un robot mesurant moins d’un demi-pouce est capable de sauter haut, loin et souvent. Image : Rui Chen, chercheur à l’Université de Chongqing, Chine

L’idéal serait donc un robot capable de sauter haut, loin et souvent. Cependant, « ces deux quêtes sont contradictoires », a déclaré Chen. « Sauter plus haut ou plus loin nécessite plus d’énergie, et sauter plus souvent nécessite que l’énergie soit accumulée et libérée sur une période de temps plus courte – une tâche difficile pour un petit robot. »

Le robot pancake chinois s’inspire des larves

Pour créer le petit robot pancake, les chercheurs se sont inspirés des larves de moustiques à nœuds foliaires, des vers qui se lancent sur des distances 30 fois plus longues que leur corps en forme de bûche, qui mesure un dixième de pouce de long.

« La plupart des créatures ont besoin de pieds pour sauter », a déclaré Chen, notant que les larves – qui n’ont pas de pieds – « peuvent sauter en pliant leur corps ». Pour ce faire, le ver se serre sous la forme d’un anneau – en collant sa tête en arrière avec des poils collants spéciaux – et presse le fluide vers une extrémité de son corps, le rendant rigide. L’accumulation de liquide augmente la pression et en relâchant la pression, le ver monte en flèche.