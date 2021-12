Les auteurs de cette étude veulent que Pluton redevienne une planète ; connaître la raison

Une nouvelle étude affirme que la décision de retirer Pluton du « bureau » de la neuvième planète de notre système solaire est « basée sur le folklore, y compris l’astrologie » et devrait donc être annulée.

Les chercheurs de l’Université de Floride (Centre) soutiennent, dans un papier publié dans le journal icarus, que les définitions qui font d’une planète une planète sont concentrées sur des facteurs erronés, et que les raisons de cela ne sont pas scientifiquement justifiées.

Lire aussi

Pluton a cessé d’être une planète en 2006, lorsque l’IAU a établi des paramètres qui l’ont exclue de la liste des planètes de notre système solaire. Il y a, à ce jour, ceux qui sont contre cette décision (Image : AleksandrMorrisovich/)

Fondamentalement, le principal paramètre qui a conduit l’Union astronomique internationale (UAI) à retirer Pluton de la liste des planètes est le fait qu’elle n’est pas capable de conduire sa propre orbite, c’est-à-dire qu’elle dépend d’autres corps célestes pour influencer sa trajectoire – dans ce cas, Neptune, d’une part ; et divers objets gelés de la ceinture de Kuiper de l’autre.

L’IAU décide qu’une planète doit être capable de conduire son orbite par elle-même, sans l’influence gravitationnelle d’autres corps. Comme ce n’est pas le cas avec Pluton, l’ancienne « neuvième planète » n’est plus une planète.

Selon l’auteur principal de l’étude, Phillip Metzger, cependant, il s’agit d’une focalisation erronée, et l’UAI devrait déplacer ce paradigme vers un autre détail qui, dit-il, est bien plus important : si le corps céleste en question est ou a été géologiquement actif. . Et Pluton répond à cette exigence.

Metzger fonde son argumentation sur le fait que les nouvelles technologies découvrent de plus en plus de planètes à l’intérieur et à l’extérieur de notre galaxie, donc un système de classification plus robuste sera finalement nécessaire : « Il y a une explosion du nombre d’exoplanètes que nous avons découvertes au cours de la dernière décennie. , et cela ne fera qu’augmenter lorsque nous mettrons de meilleurs télescopes dans l’espace. Nous avons donc une raison de créer une meilleure taxonomie, et nous devons résoudre ce problème avant d’aller plus loin avec ces exoplanètes. Nous voulons une excellente science, car cet afflux important de données est beaucoup plus important pour nous afin de définir correctement nos découvertes. »

Au cours des cinq dernières années, Metzger et son équipe ont passé en revue une grande partie de notre littérature planétaire, constatant que la définition originale d’une planète – celle proposée par Galileo Galilei au 16ème siècle, où une planète est un corps géologiquement actif – a été oubliée. au fil des années, et entre les années 1910 et les années 1950, les études astronomiques ont cessé de se concentrer sur les planètes et se sont concentrées sur d’autres objets.

« Nous avons montré, grâce à la » bibliométrie « , qu’il y avait une période de négligence pendant laquelle les astronomes ne prêtaient pas beaucoup d’attention aux planètes », a déclaré Metzger.

Metzger attire également l’attention sur un autre fait : en même temps que la définition originale de Galilée commençait à s’estomper, le volume d’un autre type de publication augmentait en popularité – les almanachs, les livres annuels qui faisaient des prévisions du temps et d’autres types basés sur les positions des étoiles – ce qui nécessite un nombre limité d’objets célestes pour fonctionner. En d’autres termes, l’astrologie, selon Metzger.

« Cette longue période a été essentielle dans l’histoire de l’astronomie, car c’est là que les gens ont accepté des vérités comme la Terre en orbite autour du Soleil et non l’inverse, et ils ont combiné cette grande perspicacité scientifique avec une définition de ce qu’est une planète qui est venue de l’astrologie », a déclaré Metzger.

Le spécialiste dit que le changement semble anodin, mais son impact se fait encore sentir aujourd’hui : « les planètes n’étaient plus définies par leur complexité, leur activité géologique et leur potentiel de vie et de civilisation. Au lieu de cela, ils en sont venus à être définis simplement comme suivant un itinéraire idéalisé autour du Soleil. »

Ce n’est que dans les années 1960, grâce à la course à l’espace entre les puissances mondiales de l’époque, qu’un intérêt plus pragmatique est revenu, et les gens ont commencé à utiliser des études pour exclure des objets inférieurs aux planètes, tels que les lunes, les astéroïdes et les comètes. Une simplification du consensus scientifique s’est installée, ce qui a finalement amené certaines personnes à rechercher une justification mathématique pour maintenir le nombre de planètes inférieur – le paramètre de « conduire son orbite ».

Mais, selon Metzger, cela n’a jamais été exigé dans le passé : « c’est comme si vous alliez définir un ‘mammifère’. Les mammifères le sont, qu’ils vivent sur terre ou dans la mer. Il ne s’agit pas de leur emplacement, mais des caractéristiques intrinsèques qui en font ce qu’ils sont.

Pour cette raison, Metzger exhorte l’UAI à arrêter le paramètre de conduction de l’orbite et à revenir à la géologie active – que ce soit dans le présent ou dans le passé – en mettant efficacement à jour le consensus scientifique et en le reflétant dans les manuels.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !