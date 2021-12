Découverte d’un deuxième type de variante Omicron plus difficile à identifier

Détecté pour la première fois dans des génomes séquencés en Afrique du Sud, en Australie et au Canada, il a été désigné BA.2 et est peut-être déjà répandu.

Un deuxième type de variante Omicron, génétiquement distinct de la lignée déjà connue, a été détecté pour la première fois parmi les génomes de coronavirus séquencés en Afrique du Sud, en Australie et au Canada. Désignée par l’acronyme BA.2, la nouvelle lignée a jusqu’à présent été identifiée dans sept cas de Covid après que des chercheurs ont remarqué ces derniers jours que certaines séquences virales, initialement attribuées à la variante standard Omicron (B.1.1.529, désormais rebaptisée BA. .1) n’avait pas toutes les mutations caractéristiques de cette lignée, en plus d’en montrer de nouvelles.

Notamment, ce deuxième type d’Omicron manque d’un changement génétique qui permet aux tests moléculaires d’être utilisés comme un outil rapide pour identifier les cas suspects en attente de confirmation du séquençage. En d’autres termes, lors de l’utilisation d’un test moléculaire pour vérifier la positivité du coronavirus, en cas d’infection par le variant Omicron standard, l’un des trois gènes cibles utilisés pour détecter la présence du virus n’est pas identifié (un phénomène appelé gène dropout S ou S gène échec de la cible). Dans le cas de l’infection par le variant Omicron BA.2, cependant, cela ne se produit pas, car le génome du virus ne possède pas de mutation spécifique sur le gène S (délétion 69/70), laissant la possibilité de séquencer seul l’intégralité du génome viral. il s’agit du type de variante.

D’autre part, cette différence génétique suggère que « les deux lignées peuvent se comporter différemment » a dit al Gardien François Balloux, directeur du Genetics Institute de l’University College de Londres, même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les caractéristiques de cette deuxième version d’Omicron.

Variantes Omicron BA.1 et BA.2 comparées : la colonne jaune montre les mutations uniques de la nouvelle lignée BA.2, la colonne bleue les mutations uniques de la lignée BA.1 originale et la colonne verte celles partagées par les deux / Andrew Rambaut .

Selon la généticienne Emma Hodcroft de l’Université de Bâle, l’absence de décrochage du gène S dans les tests moléculaires impliquerait le risque que « il y a plus d’Omicron qu’on ne le pense » a dit al Temps Financier, puis précisant dans un tweet que les tests moléculaires devraient toujours fonctionner pour détecter la positivité du coronavirus. « Cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser de « raccourcis » pour trouver des cas possibles d’Omicron uniquement pour BA.2 – a indiqué Hodcroft – Cependant, les tests moléculaires fonctionnent toujours« .

Cependant, cette version « invisible » du virus, comme l’appellent officieusement certains chercheurs précisément parce qu’elle ne peut pas être distinguée des autres à l’aide de tests moléculaires seuls, montre également un certain nombre de mutations présentes dans la lignée Omicron signalées comme une « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, les experts indiquent « nil n’y a toujours rien à craindre« , a déclaré Vinod Scaria, clinicien et biologiste informatique à l’Institut de génomique et de biologie intégrative du Conseil national de recherche indien (CSIR). David Stuart, professeur de biologie structurelle à l’Université d’Oxford, est également d’accord. « Je ne pense pas qu’il y ait de raison de penser qu’il s’agit d’une menace plus grande que la forme d’Omicron qui se propage actuellement au Royaume-Uni. » a dit al Temps Financier.

Comme pour l’Omicron standard, l’une des principales inconnues est de savoir comment cette nouvelle variante a émergé. Bien que quelque peu similaire à BA.1, certains chercheurs affirment qu’il est si génétiquement distinct qu’il pourrait être classé comme une nouvelle « variante préoccupante » s’il se propage rapidement. Avoir deux variantes, BA.1 et BA.2, qui se succèdent rapidement avec des mutations partagées est « inquiétant« , suggérant que la surveillance des variantes du coronavirus » manque une grosse pièce du puzzle. «