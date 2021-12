les émissions de lumière et de chaleur des trous noirs peuvent s’expliquer par la reconnexion magnétique

Une étude publiée dans la revue scientifique Les lettres du journal astrophysique, dirigé par des chercheurs du Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) du département américain de l’Énergie (DOE), a analysé un processus qui pourrait être à l’origine des étranges émissions de lumière et de chaleur des trous noirs.

Selon les scientifiques, ce processus, appelé reconnexion magnétique, est présent dans les masses de plasma en rotation qui existent à la fois autour des trous noirs et des étoiles à neutrons. La reconnexion magnétique, selon l’étude, libère d’énormes panaches de plasma de plusieurs milliards de kilomètres de long.

Le plasma comprend des électrons flottants et des noyaux atomiques, ou ions, et constitue 99% de l’univers visible. Image : Peshkova –

Ces découvertes peuvent aider à une compréhension de base des mécanismes astrophysiques fondamentaux dans l’univers.

La reconnexion magnétique identifiée dans les trous noirs se produit dans tout l’univers

Connu comme le quatrième état de la matière, le plasma comprend des électrons flottants et des noyaux atomiques, ou ions, et constitue 99% de l’univers visible. En plus d’étudier les propriétés astrophysiques de cet état semblable à un gaz, les scientifiques explorent comment le confiner dans des dispositifs en forme de beignet appelés « tokamaks » (boîtes de cisaillement) pour exploiter les réactions de fusion qui produisent la vaste énergie du Soleil et des étoiles. .

Selon les chercheurs, la reconnexion se produit lorsque les lignes de champ magnétique se séparent et se reconnectent, libérant de l’énergie. C’est un processus d’intérêt scientifique car il semble se produire non seulement dans les trous noirs et les étoiles à neutrons, mais dans tout l’univers, des masses de plasma couvrant plusieurs années-lumière aux expériences de laboratoire sur table.

Les chercheurs ont utilisé un nouveau modèle, en plus des données précédemment collectées, pour découvrir qu’un mouvement dans le plasma connu sous le nom d’instabilité magnéto-rotative (IRM) force les champs magnétiques ensemble. La reconnexion qui en résulte au sein des disques d’accrétion libère la chaleur et la lumière observées.

Fatima Ebrahimi, co-auteur de l’étude, affirme que les recherches futures pourraient améliorer les résultats. Image : Elle Starkman / Bureau des communications de PPPL

« Ces processus de reconnexion des disques d’accrétion sont quelque chose de nouveau dans le monde de la physique des plasmas », a déclaré Fatima Ebrahimi, physicienne du PPPL, co-auteur de l’étude. « Les données numériques sont là depuis longtemps et nous les comprenons enfin. »

Grâce aux nouvelles simulations informatiques, il a été possible de voir le plasma plus en détail qu’auparavant. Selon Fatima, d’autres modèles ne simulent que de petites portions du plasma appelées boîtes de cisaillement et supposent que les résultats s’appliquent au reste du plasma. « Les boîtes de coupures fournissent des conseils, mais elles ne constituent pas toute l’histoire », a-t-il souligné.

Une étude ouvre des portes pour de futures enquêtes plus détaillées

Ces boîtiers ne montrent pas tout le comportement du plasma lors de la reconnexion. La simulation haute fidélité utilisée dans cette recherche, en revanche, a révélé davantage d’étapes intermédiaires.

Fatima prévoit d’explorer plus avant comment l’IRM affecte la turbulence du disque d’accrétion, les perturbations dans le plasma qui peuvent affecter la façon dont la chaleur, la lumière et le mouvement se propagent dans tout le disque.

« Nous espérons exécuter des simulations plus importantes et mieux comprendre ce qui se passe exactement à chaque étape », a-t-elle déclaré. « De cette façon, vous apprenez une nouvelle physique, et lorsque des choses plus compliquées se produisent plus tard, vous savez pourquoi. »

