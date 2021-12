Une étude fait une cartographie sans précédent de la régénération des têtes d’animaux Hydra

Une étude publiée ce mercredi (8) dans la revue Biologie et évolution du génome cartographie pour la première fois comment les animaux aquatiques du genre Hydra parviennent à régénérer leur propre tête. La recherche, menée par des scientifiques de l’Université de Californie à Irvine (UCI), a examiné comment ces animaux modifient la façon dont leurs gènes sont régulés.

Il existe plus de 10 000 espèces du genre Hydra, divisées en deux groupes principaux : les Anthozoaires (composés d’anémones de mer, de coraux et de plumes de mer) et les Medusozoa (guêpes de mer, méduses et hydres).