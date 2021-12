Une armure de cuir vieille de 2 700 ans prouve l’origine de la propagation continentale de la technologie militaire

Selon les recherches, cette armure a été localisée dans la tombe d’un homme d’environ 30 ans dans le cimetière de Yanghai près de la ville moderne de Turfan en 2013. Cette découverte sans précédent, qui a survécu à des millénaires grâce au climat extrêmement aride de la région, a fourni l’équipe internationale de scientifiques dirigée par Patrick Wertmann de l’Institut d’études asiatiques et orientales de l’Université de Zurich avec de nouvelles perspectives sur la propagation de la technologie militaire au cours du dernier millénaire avant l’ère commune.

Fabriquée à partir de petites plaques en forme de bouclier disposées en rangées horizontales et cousues dans une doublure, l’armure en écailles protégeait les organes vitaux des combattants comme une couche de peau supplémentaire sans restreindre leur mobilité.

Armure en cuir Yanghai. Image : DL Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu

Selon l’étude, la découverte est considérée comme importante car il était très rare qu’ils soient enterrés avec leurs propriétaires. En raison des matériaux coûteux et du processus de fabrication à forte intensité de main-d’œuvre, l’armure était très précieuse et la porter était considérée comme un privilège d’élite.

Cependant, l’essor d’États puissants dotés de grandes armées dans le monde antique a conduit au développement d’armures moins précieuses mais toujours efficaces en cuir, en bronze ou en fer pour les soldats ordinaires.

En utilisant la technique de datation au radiocarbone, les chercheurs ont pu déterminer l’âge de l’armure entre 786 et 543 avant l’ère commune. Il était à l’origine composé d’environ 5 444 écailles mineures et 140 écailles majeures, qui, avec les lacets en cuir et la doublure, faisaient que le vêtement pesait entre 4 et 5 kg.

L’armure ressemble à un gilet qui protège le devant du torse, les hanches, les côtés et le bas du dos. En fin de compte, il pourrait être mis en place rapidement sans l’aide d’une autre personne et il pourrait s’adapter à des personnes de différentes tailles.

« L’armure a été produite par des professionnels en grand nombre », explique Wertmann. « Avec l’utilisation croissante des chars [carroças de duas rodas puxadas por um cavalo] dans la guerre du Moyen-Orient, une armure spéciale pour les chevaliers a été développée à partir du 9ème siècle avant JC ».

Wertmann explique que ces armures sont ensuite devenues une partie de l’équipement standard des forces militaires de l’empire néo-assyrien, qui s’étendaient de certaines parties de l’Irak actuel à l’Iran, la Syrie, la Turquie et l’Égypte.

Il n’est pas possible de suivre le chemin exact emprunté par l’objet

Bien qu’il n’y ait pas de parallèle direct avec l’armure vieille de 2 700 ans dans le nord-ouest de la Chine, il existe des similitudes stylistiques et fonctionnelles avec une deuxième armure contemporaine d’origine inconnue détenue par le Metropolitan Museum of Art de New York (le Met).

Selon Wertmann, il est possible que les deux armures aient été utilisées comme costumes pour différentes unités de la même armée, c’est-à-dire l’armure trouvée par Yanghai et l’armure du Met pour l’infanterie.

On ne sait pas si l’armure de Yanghai appartenait à un soldat chinois travaillant pour les forces assyriennes qui l’a ramenée chez lui, ou si elle a été capturée à quelqu’un d’autre qui avait été dans la région.

« Même si nous ne pouvons pas tracer le chemin exact de l’armure d’écailles de l’Assyrie au nord-ouest de la Chine, la découverte est l’une des rares preuves réelles du transfert de technologie Ouest-Est à travers le continent eurasien au début du 1er millénaire avant JC », explique Wertmann.

