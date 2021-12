La troisième dose de Pfizer bloque la variante Omicron en laboratoire

Des études préliminaires indiquent que la dose de rappel neutralise la variante Omicron, tandis que deux doses montrent des titres de neutralisation significativement réduits.

La troisième dose du vaccin Covid pourrait améliorer la protection contre la variante Omicron. Cela est indiqué par des études de laboratoire préliminaires menées par Pfizer-BionTech, qui montrent que le sérum de personnes ayant reçu trois doses du vaccin à ARNm est capable de bloquer la nouvelle version mutée du coronavirus.

Les données ont indiqué que la troisième dose augmente de 25 fois la quantité d’anticorps dirigés contre Omicron par rapport à deux doses contre et que les titres d’anticorps après la dose de rappel sont comparables à ceux observés après deux doses contre le virus natif (type sauvage). et qui ont été associés à des niveaux élevés de protection. Un résultat qui, soulignent les développeurs de vaccins, indique que «deux doses peuvent ne pas suffire pour protéger les personnes contre l’infection par la variante Omicron« . Cependant, étant donné que la grande majorité des portions protéiques de la protéine Spike (épitopes) ciblées par les lymphocytes T induits par la vaccination ne sont pas affectées par les mutations présentes dans Omicron, Pfizer et BionTech pensent que « les individus vaccinés (avec deux doses, ndlr) peuvent toujours être protégés contre les formes sévères de la maladie« .

Cependant, une protection plus forte peut être obtenue avec une troisième dose »car les données d’études supplémentaires menées par les deux sociétés indiquent qu’un rappel avec le vaccin actuel de Pfizer et de BioNTech augmente les titres d’anticorps de 25 fois« . Selon les données préliminaires des deux sociétés, la troisième dose « fournit un niveau d’anticorps neutralisants contre Omicron similaire à celui observé après deux doses contre le type sauvage et d’autres variants qui ont émergé avant Omicron», augmentant également le niveau de cellules CD8 + T contre plusieurs épitopes qui sont censés être liés à la protection contre les maladies graves. « Par rapport au virus d’origine – Pfizer et BioNTech précisent – la grande majorité de ces épitopes restent invariants dans la variante Spike d’Omicron« .

Bien que deux doses du vaccin puissent encore offrir une protection contre les maladies graves causées par Omicron, il ressort clairement de ces données préliminaires que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin, a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. Veiller à ce que le plus de personnes possible soient complètement vaccinées avec les deux premières doses et un rappel reste la meilleure ligne de conduite pour empêcher la propagation du Covid-19 ».

Notre premier ensemble de données préliminaires indique qu’une troisième dose peut encore offrir un niveau de protection suffisant contre les maladies de toute gravité causées par la variante Omicron, a ajouté Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech. De vastes campagnes de vaccination et de rappel à travers le monde pourraient nous aider à mieux protéger les gens et à traverser la saison hivernale. Nous continuons à travailler sur un vaccin adapté qui, selon nous, contribuera à induire un niveau élevé de protection contre la maladie COVID-19 induite par Omicron, ainsi qu’une protection prolongée par rapport au vaccin actuel. »

Bien que ces résultats soient préliminaires, les sociétés continueront de collecter des données et d’évaluer l’efficacité du vaccin actuel contre Omicron dans le monde réel. Le 25 novembre, Pfizer et BionTech ont commencé à développer un vaccin Covid spécifique à Omicron qui continuera d’être évalué si une adaptation de la formulation est nécessaire pour augmenter le niveau et la durée de protection contre Omicron. Dans ce cas, rassurent les deux sociétés, les premiers lots du vaccin à base de protéines Spike d’Omicron seront fabriqués et prêts à être livrés dans les 100 jours, en attendant l’approbation réglementaire.