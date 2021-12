L’Australie veut utiliser des boules à mites comme carburant pour fusée ; comprendre

Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire qu’un vêtement « pue la naphtaline » en référence à la fameuse « odeur de rangement » ? Utilisées comme une sorte de « répulsif naturel », les boules à mites sont une substance à l’odeur très forte, qui a été largement utilisée dans les armoires, les placards et les tiroirs pour empêcher l’apparition de mites et d’autres animaux incommodants qui ont tendance à apparaître dans des environnements plus humides et sombre des maisons.

Boules à mites : ces balles étaient très réputées dans le passé, pour protéger les vêtements de l'attaque des mites à l'intérieur des placards. Image : DhimasDA – Maintenant, des scientifiques australiens ont découvert une nouvelle – et curieuse – utilité pour le naphtalène, le nom commercial du produit chimique présent dans les fameuses boules blanches, qui, en fait, est un hydrocarbure aromatique dont la molécule est composée de deux cycles benzéniques condensés. En seulement six mois, du projet à l'achèvement, des scientifiques de l'Université nationale australienne (ANU) ont conçu un carburant innovant à base de naphtalène qui sera testé dans l'espace dans un nouveau système de propulsion de fusée pour petits satellites. Appelé Bogong, le carburant sera lancé dans l'espace à la mi-2022, alimentant un groupe d'une demi-douzaine de petits satellites que la société australienne de services spatiaux Skykraft testera pour le suivi et la communication des avions, en partenariat avec la société spatiale basée à Canberra Boswell Technologies. Le carburant de naphtaline est plus économique et plus sûr, selon les scientifiques Dimitrios Tsifakis, doctorant de l'ANU, a eu l'idée d'utiliser du naphtalène chaud au lieu de systèmes plasma à gaz chaud comme propulseur de fusée pour les petits satellites. « Le naphtalène est idéal car, lorsqu'il est chauffé, il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans éclaboussures de liquide dans le propulseur », a-t-il déclaré. « C'est bon marché, non corrosif et facilement disponible. Vous pouvez acheter des boules de naphtaline au supermarché. Tout le monde connaît cette vieille odeur dans le placard de grand-mère ; maintenant, c'est la dernière technologie spatiale. Dimitrios Tsifakis, doctorant de l'ANU, a créé le propulseur naphtalène. Image : Université nationale australienne Chauffé à environ 70°C, Bogong transforme le naphtalène solide en gaz, qui est encore chauffé lors de sa sortie de la tuyère de propulseur pour alimenter la combustion de la fusée. Rod Boswell, professeur à Boswell Technologies, est le chercheur principal du projet. « Concevoir un moteur en neuf mois, de la conception au lancement, est exceptionnel », a-t-il déclaré. « Ces satellites seront la première étape pour rendre l'aviation mondiale plus sûre d'une manière rentable. » L'équipe affirme que la nouvelle conception du propulseur peut prolonger la durée de vie des satellites jusqu'à 20 %, l'équivalent d'une année de service supplémentaire. La conception utilise plus de propulseur que le propulseur à plasma, mais utilise peu d'électronique compliquée, de sorte que la différence de poids peut être utilisée pour augmenter le propulseur transporté. Selon le professeur Christine Charles, chef du laboratoire ANU Space Plasma Power and Propulsion, qui a mené les principaux tests effectués sur le campus universitaire, l'équipe a chauffé des prototypes de Bogong à l'intérieur de la chambre à vide spatiale simulée de l'institution, appelée WOMBAT, pour les préparer pour le lancement. « Il y a peu d'endroits dans le monde qui peuvent tester les conditions spatiales, effectuer des travaux de laboratoire et travailler en étroite collaboration avec l'industrie », a-t-elle déclaré. « Nous avons la chance à l'ANU d'avoir notre WOMBAT car nous pouvons transformer très rapidement une thèse de doctorat en technologie spatiale. » Christine dit que l'équipe a travaillé quotidiennement pour peaufiner le projet, et maintenant Bogong est prêt pour le lancement. « Lancer des boules à mites dans l'espace peut rendre le ciel plus sûr », a-t-il déclaré.