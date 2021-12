L’émulateur de dynamique atmosphérique permet des prévisions météorologiques extrêmes avec une grande précision

Afin d’aider à relever l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui – le changement climatique -, des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), du California Institute of Technology (Caltech) et de la société technologique NVIDIA ont trouvé un moyen d’imiter. dynamique atmosphérique et fournissent des prévisions météorologiques extrêmes de haute fidélité dans le monde entier cinq jours à l’avance.

Pour former le modèle d’apprentissage en profondeur de l’opérateur neuronal de Fourier (FNO) – qui apprend des systèmes physiques complexes avec précision et efficacité – les chercheurs ont utilisé des décennies de données d’ERA5 – l’ensemble de données haute résolution du Centre européen de prévision du temps moyen sur Terre.