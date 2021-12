Tout savoir sur le spectacle de la comète Leonard au Gaze Espacial ce vendredi (10)

ô Regard spatial ce vendredi (10), à 21 heures (heure de Brasilia), il parlera de la comète Léonard. Le C/2021 A1 « Léonard », qui pourrait se désintégrer, se porte bien et son spectacle de fin d’année est maintenu.

La conclusion intervient après plusieurs observations faites ces derniers jours. Les images enregistrées montrent un noyau apparemment intact et une luminosité qui augmente à nouveau suivant la courbe de luminosité théorique calculée pour cette comète.

La comète C/2021 A1 Leonard enregistrée par l’astronome Michael Jäger le 24 novembre. Crédits : Michael Jäger

Alexandre Amorim, coordinateur de la Commission Comètes de l’Union Brésilienne d’Astronomie, participera au programme expliquant comment se fait l’observation des comètes.

Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Ciência e Espaço do Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de la SAB — Société brésilienne d’astronomie ; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (Nord-est) de Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, sur les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok.

Luzardo Júnior, coordinateur astronautique de GEDAL, pilote d’avion, titulaire d’une licence en sciences aéronautiques, professeur d’université et titulaire d’un diplôme de troisième cycle en astrobiologie, sera l’intervieweur invité.

