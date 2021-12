Les crocodiles ont une capacité impressionnante qui vient de la période jurassique.

Selon le site Web Live Science, il s’agit de la première preuve d’adaptations des crocodyliens à l’immersion de la tête (et des défenses) sous l’eau tout en étant capable de respirer par les narines. Et cette capacité, qui est une partie importante des habitudes alimentaires mortelles du groupe aujourd’hui, a peut-être aidé les crocodiliens à survivre à l’extinction du Crétacé qui a anéanti la plupart des dinosaures.

Les scientifiques ont nommé l’espèce nouvellement découverte Amphicotylus milesi, et prétendent qu’elle appartient à un groupe de parents de crocodiles primitifs appelés goniofolidides, qui vivaient dans l’hémisphère nord du Jurassique au début du Crétacé (il y a 145 millions à 66 millions d’années). et avait un plan corporel suggérant un mode de vie semi-aquatique.

En 1993, un squelette presque intact a été trouvé dans la carrière East Camarasaurus dans l’État occidental du Wyoming. Ce squelette est le fossile goniofolidé le plus complet jamais trouvé.

Un squelette assemblé d’Amphicotylus milesi. Image: Copyright Gunma Museum of Natural History via Live Science

Selon Michael J. Ryan, professeur adjoint au Département des sciences de la Terre de l’Université Carleton, Ontario, Canada, l’un des co-auteurs de l’étude, le reptile mesurait environ 2,3 mètres de long lorsqu’il était vivant et pesait environ 227 kg.

Le crâne d’A. milesi est l’un des plus grands jamais connus parmi ce groupe de crocodiles primitifs, mesurant 43 centimètres de long. Son museau large et allongé représente environ 60% de la longueur du crâne, selon les scientifiques.

Des sutures non fusionnées dans certains des os suggèrent que le reptile était un jeune homme qui grandissait encore. « Je crois que c’était approximativement la taille d’un adulte, mais des reptiles comme celui-ci auraient une croissance indéterminée – continuant de croître tout au long de leur vie, mais ralentissant après la maturité », a déclaré Ryan. « Une estimation prudente serait qu’un ‘adulte’ pourrait mesurer près de 3,7 m et peser jusqu’à 340 kg », a-t-il ajouté.

D’autres reptiliens aquatiques du Jurassique pourraient avoir des capacités similaires

Les crocodiliens modernes – crocodiles, alligators et gavials – peuvent respirer par la bouche et les narines du haut de leur museau. Les narines ont des valves de protection au niveau des ouvertures, et l’air circule à travers des canaux et dans la gorge, où il passe par une autre valve, selon le Groupe d’experts sur les crocodiles de la Commission de la survie des espèces de l’UICN (CSG), composé de professionnels impliqués dans la conservation des crocodiles.

Lorsqu’un crocodilien se réchauffe sur terre, il respire normalement par la bouche ouverte et la valve palatine de la gorge (également appelée rabat) est ouverte. Or, lorsqu’il tient la proie dans l’eau, le crocodilien respire par les narines, et le rabat est fermé, ce qui empêche l’animal d’inhaler l’eau même avec la bouche ouverte, selon le CSG.

Lorsque ce lambeau n’est pas utilisé, il repose au fond de la gorge, et un réseau de muscles le soulève lorsqu’il est nécessaire de bloquer l’écoulement de l’eau.

Alors que les chercheurs examinaient la taille, la forme et la courbure des structures du crâne chez A. milesi, ils ont trouvé des similitudes avec certaines caractéristiques des crocodiles modernes avec le rabat gulaire, comme une extension du toit de la bouche vers l’arrière de la gorge et un os raccourci appelé kératobranchial, qui se trouve dans la gorge et soutient la langue.

« Cette combinaison de caractéristiques anatomiques chez A. milesi suggère que cet ancien parent de crocodile avait également un rabat qui l’empêcherait d’inhaler de l’eau tout en noyant sa proie, tant qu’il gardait ses narines hors de l’eau », rapportent les auteurs de l’étude.

D’autres parents crocodiliens datant de la fin du Jurassique et du début du Crétacé présentent des modifications similaires, « suggérant qu’ils peuvent également avoir une capacité similaire », a déclaré Ryan. « Mais cette combinaison de caractéristiques anatomiques est unique à Amphicotylus. »

« Les adaptations pour les repas sous-marins peuvent aider à expliquer pourquoi les ancêtres des crocodiles modernes ont pu résister à l’événement d’extinction de masse à la fin du Crétacé alors que les dinosaures contemporains sont morts », a déclaré Ryan. « Les caractéristiques maintenant reconnues chez Amphicotylus, permettant une stratégie d’alimentation que les dinosaures non oiseaux ne possédaient pas, ont peut-être contribué à sa survie après l’extinction du Crétacé – rester et se nourrir dans l’eau. »

