Blue Origin reporte la mission NS-19, qui emmènera la fille d’Alan Shepard dans l’espace

Selon un communiqué publié sur le site Web de la société, Blue Origin a reporté la mission NS-19, qui emmènera la fille d’Alan Shepard dans l’espace. Le vol était prévu pour le jeudi suivant (9), mais a été reprogrammé pour le samedi suivant (11), à 11h45 (heure de Brasilia).

Selon un communiqué publié par la société de Jeff Bezos, le report était dû aux « conditions de vent défavorables » qui atteindront la région de lancement dans les deux prochains jours : « l’équipe a terminé les tests de préparation au vol et a confirmé que le véhicule [uma nave New Shepard] est conforme à toutes les exigences nécessaires pour les libérations. Les membres d’équipage termineront leur formation aujourd’hui [8] et la météo reste le seul élément dissuasif au lancement. [da miss]ao]», dit un extrait de la déclaration.

L’équipage de la mission NS-19 de Blue Origin assiste au cours d’orientation en vol avant le lancement : dans la chaise centrale, le dos tourné, se trouve Laura Shepard Churchley, fille d’Alan Shepard, le premier Américain à visiter l’espace (Image : Blue Origin/Disclosure)

La mission NS-19 sera la première mission à pleine capacité de Blue Origin, ce qui signifie que le vaisseau spatial New Shepard aura six membres d’équipage. Lors des deux voyages précédents – en juillet (avec Bezos lui-même) et en octobre (avec l’acteur William Shatner, qui a joué « Captain Kirk » dans la série Star Trek), il n’y avait que quatre personnes.

La mission actuelle avait également un autre paradigme intéressant : l’un des membres d’équipage est Laura Shepard Churchley, fille d’Alan Shepard, le premier Américain à visiter l’espace et dont le nom de famille sert de baptême au navire Blue Origin. « Un Shepard original volera sur New Shepard. Je suis très heureux de voyager sur ce vol Blue Origin. Je suis très fière de l’héritage de mon père », a-t-elle déclaré dans une interview sur le site La mise au point.

Laura, qui a maintenant 74 ans, travaille comme directrice de Fondation des bourses d’études des astronautes – une organisation qui collecte des fonds pour financer des étudiants qui aspirent à poursuivre une carrière dans le voyage spatial. Pendant le voyage, Laura a confirmé qu’elle emporterait avec elle un kit contenant la pièce que son père a emportée lors de son voyage initial, ainsi que la bague de l’Académie navale, où Alan Shepard a servi avant de devenir astronaute.

Parmi les autres objets qu’elle prend, citons un petit morceau du bouclier thermique de la mission. Apollon 14, dans lequel son père a voyagé; un pendentif en opale porté par lui pendant ses années d’astronaute et une pièce d’or sud-africaine.

Avec Laura, voyageront également avec Dylan Taylor, directeur de Voyager Space, l’ingénieur et investisseur Evan Dick, co-animateur de l’émission télévisée Good Morning America, Michael Strahan et le capital-risqueur Lane Bess avec son fils Cameron Bess (qui jouera le premier streamer Twitch sur les voyages dans l’espace).

