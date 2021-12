Des chercheurs développent une nouvelle méthode pour accélérer les calculs sur les ordinateurs quantiques

Avec le potentiel de résoudre des problèmes importants qui sont hors de portée des supercalculateurs les plus puissants, les ordinateurs quantiques nécessitent des méthodes de programmation et de création d’algorithmes toujours plus modernes.

Pour cette raison, les universités et les grandes entreprises technologiques mènent constamment des recherches sur la façon de développer ces nouveaux algorithmes.

Dans un récent travail de collaboration entre trois institutions finlandaises (l’Université d’Helsinki, l’Université Aalto et l’Université de Turku) et la division européenne d’IBM Research, basée à Zurich, en Suisse, une équipe de chercheurs a développé une nouvelle méthode pour accélérer les calculs quantiques. des ordinateurs. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique PRX Quantum de l’American Physical Society.