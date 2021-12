Voir des images de Yusaku Maezawa à l’intérieur de la Station spatiale internationale

Yozo Hirano, l’assistant personnel de Maezawa, a été le dernier à entrer dans le laboratoire orbital. Image : NASATV

La Station spatiale internationale compte désormais 10 résidents

« Nous sommes heureux de vous entendre et de vous voir et de pouvoir également vous parler. Très bien! Je t’aime. Merci maman. Nous vous aimons tous », a déclaré Misurkin.

Il a été le premier à entrer dans le laboratoire orbital dès que l’écoutille principale de la station s’est ouverte. Puis ce fut au tour de Maezawa, et enfin d’Hirano. Les trois ont été rejoints par le commandant de l’expédition 66 Anton Shkaplerov et le cosmonaute Pyotr Dubrov, tous deux de Roscosmos, l’agence spatiale russe, ainsi que les astronautes de la NASA Mark Vande Hei, Raja Chari, Tom Marshburn et Kayla Barron, et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Union européenne ( ESA) Matthias Maurer.