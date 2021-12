L’absence de matière noire dans une galaxie lointaine défie les scientifiques

Le consensus scientifique dit que la matière noire est la «colle» qui maintient ensemble tous les éléments d’une galaxie et, par conséquent, est considérée comme une partie essentielle de sa création. Mais comment expliquer une galaxie qui n’a apparemment pas de matière noire ?

C’est la situation à laquelle sont actuellement confrontés les scientifiques d’ASTRON, l’institut de radioastronomie des Pays-Bas, qui ont traversé la galaxie.AGC 114905« , situé à 250 millions d’années-lumière de la Terre: « nous ne pouvons pas expliquer cela avec aucune théorie existante », a déclaré Mancera Piña, auteur principal d’un nouveau papier l’étude de la galaxie insaisissable.

la galaxie ultra-diffuse AGC 114905, soi-disant sans aucun contenu de matière noire, a remis en question toutes les théories connues de la formation des galaxies dans notre univers (Image : Mancera Piña et. al/ASTRON/Disclosure)

En termes de cosmologie, la « matière noire » est le type de matière composée de particules qui n’absorbent, n’émettent ou n’interagissent pas avec la lumière. Pour cette raison, il ne peut pas être observé directement, et nous ne pouvons percevoir sa présence qu’à travers le rayonnement électromagnétique et l’influence de sa force gravitationnelle sur les corps célestes proches. On estime que 25% de l’univers connu est constitué de matière noire.

Dans le cas d’AGC 114905, cependant, les choses se compliquent un peu : officiellement classée comme galaxie « ultradiffuse », elle a à peu près la même taille que notre Voie lactée, mais mille fois moins d’étoiles que notre maison. Par conséquent, regarder la galaxie découverte en 2019 est un peu plus difficile.

Cette année-là, Piña et ses collègues ont regardé AGC 114905, soupçonner qu’il n’y avait pas de matière noire dans la galaxie en raison de la vitesse à laquelle elle tournait – la vitesse de ce mouvement indique combien de choses existent dans une galaxie : du gaz, de la poussière cosmique et des étoiles, par exemple. Cela permet aux astronomes de faire un calcul inverse et de déterminer la quantité de matière noire correspondant à la vitesse observée.

Mais parce qu’il a une luminosité et une luminosité médiocres, il était difficile de déterminer la vitesse de rotation réelle de la galaxie, alors les scientifiques ont décidé de recourir à Très grand tableau (VLA), le grand observatoire du Nouveau-Mexique, pour cartographier les gaz de l’AGC 114905.

Avec cela, ils ont pu savoir à quelle vitesse la galaxie tourne et commencer à calculer la quantité de matière noire qu’il y a à l’intérieur. Et sur la base des observations obtenues, la conclusion à laquelle ils sont parvenus était…rien. Selon Piña, il n’y a tout simplement pas d’espace, dans la configuration actuelle, pour qu’il y ait du contenu de matière noire dans la galaxie.

Les experts disent que les galaxies ultra-diffuses avec peu ou pas de matière noire ne sont pas nouvelles, mais que cela a tendance à se produire lorsque ces galaxies sont proches de galaxies beaucoup plus massives. Ainsi, les objets géants « attirent » progressivement la matière noire présente dans les objets plus petits.

Autrement dit : il n’y a rien aujourd’hui, mais il y avait quelque chose avant.

Mais AGC 114905 n’est proche d’aucune galaxie massive, donc cette théorie ne s’y applique pas. Piña souligne que les théories astronomiques actuelles reposent sur un type spécifique de matière noire (appelée « matière noire froide ») pour justifier la formation des galaxies. Mais si ces théories n’expliquent pas des objets étranges comme AGC 114905, il est possible que la « matière noire froide » ne soit pas si essentielle.

« Nous essayons de comprendre ce qu’est réellement la matière noire depuis au moins 50 ans, mais il semble que nous soyons dans une impasse », a déclaré l’astronome. Selon Pieter van Dokkum, astronome spécialisé dans la matière noire à l’Université de Yale (non impliqué dans la nouvelle étude), les conclusions tirées par Peña et son équipe sont « prometteuses », mais il est urgent que des recherches supplémentaires soient menées à l’aide du matériau obtenu. .

« Il y aura certainement un long débat », a-t-il déclaré. « Les grosses réclamations nécessitent des preuves extraordinaires. »

Maintenant, Peña et son équipe ont l’intention de « construire » leur étude en recherchant une ou plusieurs galaxies ultra-diffuses sans matière noire. ô papier current est hébergé sur arXiv, en attente d’une évaluation par les pairs. S’il est approuvé, il devrait être publié dans la prochaine édition de Société royale d’astronomie.

