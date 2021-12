Votre chat est-il un psychopathe ? Ce questionnaire scientifique peut répondre

Normalement, le mème « chat psychotique » n’est que cela – un mème. Mais « ça va », comme le dit l’expression populaire, n’est-ce pas ? Pour cette raison, un groupe de chercheurs de l’Université de Liverpool, au Royaume-Uni, a créé un questionnaire qui évalue ce que pense le félin domestique et, avec un peu de chance, détermine s’il envisage d’enfoncer ses griffes dans les parties humaines les plus sensibles.

Le questionnaire en question s’intitule « CAT-Tri+» et évalue ce que la science moderne appelle le « modèle triarchique de la psychopathie ». Contrairement à la plupart des études que nous avons publiées ici, cette méthode d’évaluation est disponible gratuitement en ligne (voir lien à la fin de ce texte).

Lire aussi

Cette image peut être une tentative d’assassinat ou simplement un animal disant bonjour : voulez-vous risquer une option ? (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

« Nos propres chats et leurs différentes personnalités nous ont inspirés pour commencer cette recherche », a déclaré la psychologue universitaire Rebecca Evans à Motherboard. « En particulier, je m’intéresse également à ce que les animaux de compagnie entendent par psychopathie féline et comment cela affecte leurs relations avec leurs animaux. Mon chat, Gumball, a obtenu un score relativement élevé sur l’échelle de la timidité, ce qui signifie qu’il peut être assez vocal, rechercher plus de contact et se laisser emporter facilement.

Fondamentalement, le quiz pose des questions sur le degré d’aventure de votre chat lorsqu’il explore. Pensez au moment où vous êtes dans le jardin et que le chat commence à creuser dans les plantes : est-ce qu’il bouge beaucoup ? Vous parcourez de longues distances ?

D’autres questions portent sur la façon dont il réagit en présence d’autres chats ou d’humains inconnus, s’il a besoin d’une stimulation constante et, enfin, dans quelle mesure il obéit aux règles de la maison. Les réponses vont de « ne s’applique pas à mon chat » ou « décrit très bien mon chat » – et d’autres degrés de familiarité entre ces deux extrêmes.

Sur près de 50 questions, le test indique si votre chat est sujet à la psychopathie ou si vous pouvez bien dormir la nuit.

Chez l’homme, la psychopathie se caractérise par un manque d’empathie et une tendance à la manipulation – c’est pourquoi, selon Evans, les criminels avec un degré élevé de psychopathie (comme les tueurs en série) ont tendance à être charmants et charismatiques à l’extérieur, en utilisant ceci comme un leurre pour attirer ses victimes.

« Il est très probable que tous les chats aient un élément de psychopathie, car cela peut avoir été utile à leurs ancêtres, en termes d’acquisition de ressources telles que la nourriture, le territoire ou les opportunités d’accouplement », a déclaré le psychologue.

Malgré les blagues, il y a une raison pratique à l’existence de l’étude : l’abandon des chats dans la rue est, malheureusement, un problème bien plus courant que l’humanité ne voudrait l’admettre. Le questionnaire établi par l’Université de Liverpool peut être utile pour identifier certains traits psychologiques pouvant contribuer à l’abandon des chats, ainsi que pour composer un profil plus détaillé s’ils rejoignent une file d’attente d’adoption.

Si vous avez déjà visité un centre pour animaux errants, vous avez probablement vu des notes sur les dossiers des chiens, chats et autres animaux comme « bravo », « éviter la proximité » ou autres. L’étude suit cette pensée, mais en profondeur.

« Être décomplexé ou plus amical avec les autres animaux de compagnie sont généralement des caractéristiques qui apportent une plus grande qualité à la relation entre l’animal et son propriétaire, tandis qu’un chat plus fermé ou moins réceptif peut se traduire par une relation plus difficile », ont déclaré les scientifiques.

L’élaboration du questionnaire est le résultat et l’analyse du comportement de 2 042 félins et de leurs propriétaires respectifs. ô papier avec les conclusions complètes a été publié dans le Journal de recherche sur la personnalité. Le questionnaire lui-même se trouve sur une page spécialement dédiée de l’étude.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !