Un nouveau matériau absorbe l’uranium de la mer 20 fois plus efficacement

Des scientifiques de l’Institut technique de physique et de chimie, affilié à l’Académie chinoise des sciences, ont développé un nouveau type de matériau – une membrane – capable d’absorber jusqu’à 20 fois plus d’uranium de la mer, avec une dépense énergétique minimale.

Une telle membrane s’inspire de la structure fractale des tissus animaux et végétaux, couramment étudiée en biologie moderne, et a une plus grande capacité d’absorption, permettant à un seul gramme (g) de ce matériau d’éliminer jusqu’à 9,03 milligrammes (mg) d’uranium de sel. l’eau.

Lire aussi

La nouvelle membrane a un aspect poreux avec une plus grande capacité d’absorption et peut être utilisée pour extraire les ions uranium de l’eau de mer (Image : L. Yang et. al/China Academy of Sciences/Reproduction)

Selon les experts, l’eau de mer contient environ 4 milliards de tonnes d’uranium – jusqu’à mille fois plus que l’uranium disponible sur terre. Cependant, aujourd’hui, l’extraction d’uranium à partir de sources terrestres est prioritaire car l’extraction de la matière à partir de l’eau est, en même temps, un processus inefficace et extrêmement coûteux.

« Cette membrane biométrique permet une diffusion rapide [de material] et une absorption suffisante des ions uranium à travers une structure poreuse hiérarchique par rapport à une membrane poreuse ordinaire. Des tests ont montré que ce nouveau matériau peut extraire l’uranium de l’eau de mer jusqu’à 20 fois plus efficacement », a déclaré Linsen Yang, chef d’équipe et auteur principal du rapport. étude, au China Science Daily.

Dans les tests, l’équipe de recherche a utilisé la spectroscopie à rayons X. Ils affirment également que le nouveau matériau peut être nettoyé de l’uranium collecté avec de l’acide chlorhydrique, ce qui garantit jusqu’à 98% de propreté après application.

Selon une étude de 2018 réalisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’extraction d’uranium à partir de mines terrestres peut coûter environ 41 USD (227,17 R$) par kilogramme (kg) – c’est-à-dire sans parler de l’investissement en équipement, le travail, les licences et la propriété et d’autres bureaucraties. Pour cette raison, les entreprises et les gouvernements actifs dans cette partie du secteur énergétique doivent être méticuleux dans leur planification de l’extraction.

La même étude estime que la demande d’énergie nucléaire devrait augmenter de 18 % en 2030, et de 39 % en 2050 – ce qui devrait influencer le prix du kilogramme d’uranium.

Dans le même temps, les réserves d’uranium dans la mer sont si denses et si inexplorées que, selon le site Interesting Engineering, peu importe que l’homme les exploite au-delà de sa capacité à se renouveler. Même parce que, par des méthodes traditionnelles, l’extraction de l’uranium de l’eau coûte, selon les estimations, jusqu’à 1 000 $ US (5 541,50 BRL) par kilogramme.

Mais le nouveau matériau a un taux d’absorption d’uranium plus élevé que les équipements conventionnels, ce qui implique qu’il peut être utilisé plusieurs fois avant une éventuelle dégradation. De cette façon, les coûts de son application promettent d’être plus économiques à moyen et long terme.

Bien sûr, il n’y a toujours pas d’application pratique de cela au-delà des tests effectués par les chercheurs chinois, mais ils espèrent que d’autres études sur la membrane créée renforceront la perception de la communauté scientifique des avantages de leur invention.

ô papier avec tous les détails, il a été publié dans la revue scientifique. Durabilité de la nature.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !