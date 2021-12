La Nasa Dévoile Un Nouveau Système De Surveillance Des Astéroïdes

L’agence spatiale américaine NASA a inauguré ce mercredi (8) la nouvelle version de son système de surveillance des astéroïdes, créé pour prévoir – et si possible, nous montrer comment éviter – les impacts potentiels avec la Terre. simplement appelé Sentinelle-II, la nouveauté est une mise à niveau qui prend en compte les données de technologies plus récentes que son prédécesseur.

Explication : le Sentinelle il existe depuis des décennies et il a toujours été un outil assez fiable pour prédire les objets qui pourraient menacer la Terre à l’avenir. Cependant, avec le lancement de nouveaux télescopes, sondes, vaisseaux spatiaux et d’observations toujours plus profondes, il pourrait manquer certains objets que nous avons déjà vus par d’autres moyens, mais ce n’est pas le cas – le système d’origine date de 2002 après tout.

Lire aussi