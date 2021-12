Le télescope Gemini South capture un « papillon géant » voisin de la Voie lactée

Notre quartier spatial parvient à nous surprendre de plus en plus. Nous avons déjà vu un « cœur fléché par Cupidon » dans un télescope Hubble capturé dans la Constellation Orion, un arc-en-ciel autour de la Lune et même un « feu d’artifice » lors de la naissance d’une étoile. C’est maintenant l’heure d’un « papillon géant » photographié par le télescope Gemini South.

Sur l’image, nous pouvons voir ce qui semble être d’énormes ailes de papillon translucides volant au-dessus de l’infini. Cet objet est en fait une sortie de gaz connue sous le nom de nébuleuse infrarouge de la constellation du caméléon – ainsi appelée parce qu’elle est brillante dans certaines longueurs d’onde de la lumière infrarouge, bien qu’elle puisse également être vue en lumière visible, comme dans cette vue.

Le « papillon géant » voisin de notre Voie lactée, repéré par le télescope Gemini South. Image : Équipe de communication, d’éducation et d’engagement de NOIRLab

Caché au centre de la nébuleuse par réflexion, et au centre de l’image, se trouve le « moteur » du nuage de poussière, une étoile de faible masse (moins massive que notre Soleil) qui est éclipsée par une bande verticale sombre.

Même si elle n’est pas vue, cette jeune étoile froide émet des flux de gaz en mouvement rapide et des tunnels à travers le nuage interstellaire à partir duquel la jeune étoile s’est formée. La lumière infrarouge et visible émise par l’étoile s’échappe le long de ce tunnel et se propage le long de ses parois, formant cet effet de bénédiction pour les yeux.

Selon des scientifiques du National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), qui gère l’Observatoire international Gemini – composé des télescopes Gemini North et Gemini South (ou North Twin et South Twin) – l’objet rouge vif à droite de le centre de l’image marque l’endroit où une partie du flux rapide de gaz s’allume après avoir heurté le gaz se déplaçant plus lentement dans la nébuleuse.

Regardez la vidéo partagée par NOIRLab du « papillon géant » de la nébuleuse

Il est connu sous le nom d’objet Herbig-Haro (HH) et porte la désignation HH 909A. D’autres objets Herbig-Haro ont été trouvés le long de l’axe de sortie de l’étoile, en plus des bords gauche et droit de l’image.

Certains astronomes suggèrent que la bande sombre au centre de la nébuleuse infrarouge du Caméléon est un disque circumstellaire – un réservoir de gaz et de poussière en orbite autour de l’étoile. Les disques circumstellaires sont généralement associés à de jeunes étoiles et fournissent les matériaux nécessaires à la construction des planètes.

La raison pour laquelle le disque apparaît sous la forme d’une bande plutôt que d’un cercle dans l’image en question est qu’il est sur le bord, ne révélant qu’un angle aux observateurs ici sur Terre. Les scientifiques pensent que l’étoile centrale de la nébuleuse est un jeune objet stellaire intégré dans le disque. Selon eux, la nébulosité de l’arrière-plan, qui apparaît en bleu sur l’image, reflète la lumière d’une étoile proche située à l’extérieur du cadre.

Selon German Gimeno, spécialiste des instruments au NOIRLab, la nébuleuse infrarouge de la constellation du caméléon réside dans le plus grand nuage noir, appelé caméléon I, voisin des nuages ​​​​sombres caméléon II et caméléon III. Les trois forment ensemble le Complexe du Caméléon, une vaste zone de formation d’étoiles qui occupe la quasi-totalité de la constellation du Caméléon dans le ciel austral et est l’une des plus proches de notre Voie lactée.

Le traitement de l’image est dû au montage du télescope sud du Gemini Multi-Object Spectrographs (GMOS), situé au sommet du Cerro Pachón, au Chili – comme mentionné précédemment, faisant partie de l’Observatoire international Gemini, un programme de NOIRLab. GMOS a des capacités d’édition d’images en plus d’être un spectrographe, ce qui en fait un instrument polyvalent.

« Le GMOS-Sud est l’instrument parfait pour faire cette observation, en raison de son champ de vision, qui peut très bien capturer toute la nébuleuse, et en raison de sa capacité à capturer l’émission de gaz ionisé de la nébuleuse », a déclaré Gimeno.

