Il est retourné! La NASA achève la récupération du télescope Hubble

« L’équipe continuera à travailler sur le développement et le test de modifications logicielles des instruments qui leur permettraient de mener des opérations scientifiques, même s’ils rencontrent plusieurs messages de synchronisation perdus à l’avenir », a déclaré l’agence dans un communiqué publié mardi (7). .

Le 25 octobre, Hubble a connu un échec dans la synchronisation de ses communications internes. Cela a laissé tous ses instruments scientifiques en panne et l’a rendu temporairement inutilisable.

Lorsque le premier instrument a été récupéré, l’Advanced Research Camera (ACS), le 7 novembre, les opérations scientifiques du télescope ont pu reprendre, même avec les autres instruments toujours en « mode sans échec ».

Puis ce fut au tour du matériel le plus utilisé par Hubble, la Wide Field Camera 3 (Wide Field Camera, littéralement traduit), récupéré le 21, suivi du Cosmic Origins Spectrograph.

Selon la NASA, l’équipe Hubble continuera à travailler pour éviter que les problèmes ne se reproduisent, et le premier pas dans cette direction sera une mise à jour logicielle qui doit être installée plus tard ce mois-ci sur le spectrographe Cosmic Origins. L’agence affirme que, tout comme celui-ci, tous les instruments scientifiques du télescope seront mis à jour.

Le télescope spatial James Webb alimenté. Il sera lancé le 22 et aidera Hubble dans ses recherches en réalisant des observations infrarouges. Crédit : ESA / CNES / Arianespace

Hubble sera bientôt rejoint dans l’espace par un autre télescope puissant, le James Webb Space Telescope, une collaboration entre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne. Webb observe dans l’infrarouge afin que vous puissiez faire des observations uniques qui complètent les recherches de Hubble.

« Avec le lancement du télescope Webb prévu fin décembre, la NASA espère que les deux observatoires travailleront ensemble au cours de cette décennie, élargissant encore notre connaissance du cosmos », ont déclaré des responsables de l’agence.

Hubble a passé 33 jours en mode sans échec la dernière fois

Il y a un peu plus de cinq mois, Hubble est resté en mode sans échec pendant 33 jours. A l’époque, la possibilité que l’observatoire soit « mort pour de bon » était même envisagée, ce qui (heureusement) n’était pas le cas. Les problèmes se trouvaient dans l’unité de contrôle de l’alimentation (PCU) de secours et également dans l’unité de sauvegarde de commande/formatage de données scientifiques (CU/SDF) en face de l’unité d’instruments scientifiques et de commande et de traitement des données (SI C&DH). Alors que le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH, le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

Le problème le plus récent, entièrement résolu cette semaine, a commencé le 23 octobre, mais l’équipe de mission a réussi à réinitialiser les instruments et à reprendre les opérations scientifiques le lendemain matin. Cependant, des heures plus tard, les instruments scientifiques ont à nouveau émis des codes d’erreur, indiquant de multiples pertes de messages de synchronisation. En conséquence, ils sont entrés de manière autonome dans des états de mode sans échec comme prévu.

