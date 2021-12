Le télescope spatial James Webb est propulsé pour le lancement

Ce mardi (7), l’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé que le télescope spatial James Webb a été ravitaillé à l’intérieur de l’installation de préparation de fret du port spatial européen de Guyane française, avant son lancement à bord de la fusée Ariane 5 prévue pour le lendemain 22 .

Télescope spatial James Webb dans la salle d’approvisionnement à l’intérieur de l’installation de préparation de cargaison au port spatial européen en Guyane française. Crédit : ESA / CNES / Arianespace

Selon l’ESA, les propulseurs du télescope utiliseront ce carburant pour effectuer des corrections de cap critiques après la séparation d’Ariane 5, pour maintenir son orbite prescrite à environ un million et demi de kilomètres de la Terre, et pour repositionner l’observatoire et gérer son élan pendant les opérations. .

Toujours selon l’agence, les réservoirs de propergol de Webb ont été remplis séparément avec 79,5 litres d’oxydant tétroxyde de diazote et 159 litres d’hydrazine – le premier améliore l’efficacité de combustion du second.

Ces ergols étant extrêmement toxiques, seuls quelques spécialistes portant le Kit de Protection Atmosphérique Autonome, les soi-disant combinaisons d’évacuation, ont pu rester dans la salle dédiée au ravitaillement, qui a duré 10 jours et s’est terminé vendredi dernier (3).

Les prochaines étapes incluent des opérations combinées entre le télescope spatial James Webb et la fusée Ariane 5

Les prochaines étapes des opérations combinées commenceront sous peu. « C’est alors que les experts travaillant séparément pour préparer Webb et Ariane 5 se réuniront en équipe. Ils placeront le Webb au-dessus de la fusée et l’encapsuleront à l’intérieur du corps d’Ariane 5 », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Ensuite, le télescope spatial, ainsi que son lanceur, seront transférés dans le bâtiment d’assemblage final pour les derniers préparatifs avant le lancement.

Webb sera le télescope le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l’espace. Dans le cadre d’un accord de collaboration internationale, l’ESA fournit le service de lancement du télescope à l’aide du lanceur Ariane 5. En collaboration avec des partenaires, l’ESA a été responsable du développement et de la qualification des adaptations d’Ariane 5 pour la mission Webb et de l’acquisition du lancement d’Arianespace. service.

