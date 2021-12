L’ESA et Airbus signent un contrat de développement d’un satellite d’observation des exoplanètes

Ce lundi (6), l’Agence spatiale européenne (ESA) a organisé une cérémonie à son siège à Paris pour signer un contrat avec Airbus pour la conception et la construction de la télédétection infrarouge atmosphérique des exoplanètes, le satellite Ariel, avec une sortie prévue pour 2029. .

Impression d’art du satellite d’observation des exoplanètes Ariel de l’ESA. Crédit : Airbus

Ariel est la dernière d’un trio de missions dédiées aux exoplanètes conçues par l’ESA en mettant l’accent sur l’étude de ces corps planétaires de diverses manières. Il suivra Cheops, sorti en 2019, et Platon, dont la sortie est prévue pour 2026.

Selon l’ESA, Ariel analysera la composition des exoplanètes, comment elles se sont formées et comment elles évoluent, en étudiant un échantillon diversifié d’environ un millier de planètes extrasolaires simultanément dans les longueurs d’onde visibles et infrarouges.

La mission Ariel de l’ESA peut fournir des informations clés sur les premiers stades de l’univers

Toujours selon l’agence, il s’agit de la première mission dédiée à la mesure de la composition chimique et des structures thermiques des exoplanètes, en les reliant à l’environnement de l’étoile hôte. « Cela comblera une lacune importante dans nos connaissances sur la façon dont la chimie de la planète est liée à l’environnement dans lequel elle s’est formée, ou si et comment le type d’étoile hôte détermine la physique et la chimie de l’évolution de la planète », a déclaré l’ESA dans un communiqué. .

Les observations de ces mondes peuvent donner un aperçu des premiers stades de la formation planétaire et atmosphérique et de son évolution ultérieure, contribuant à une compréhension de l’ensemble du système solaire. Ils peuvent également aider à découvrir s’il y a de la vie ailleurs dans l’univers et s’il y a une autre planète comme la Terre.

« Avec cette étape importante dans la mission d’Ariel, nous célébrons l’excellente relation continue avec nos partenaires industriels pour maintenir l’Europe à la pointe de l’excellence dans le domaine de la recherche sur les exoplanètes pour la prochaine décennie et au-delà », a déclaré Günther Hasinger, directeur scientifique de l’agence.

Pour Jean-Christophe Salvignol, chef de projet Arial à l’ESA, « c’est une phase passionnante dans une mission que de proposer un projet retenu et de désigner un maître d’œuvre ».

Airbus dirige un consortium pour le développement de modules de charge utile

En plus de diriger le consortium industriel européen qui construira le satellite, Airbus apportera son expertise et son soutien à l’ESA pour le développement du module de charge utile. L’installation de Toulouse, en France, sera le principal site de conception, de fabrication et d’intégration des éléments du vaisseau spatial, tandis qu’Airbus Stevenage, au Royaume-Uni, sera responsable de l’ingénierie avionique, des communications radiofréquence et de la conception électrique de la plate-forme.

« Airbus possède une vaste expérience dans la direction de missions scientifiques innovantes, notamment Juice, Gaia, Solar Orbiter, Lisa Pathfinder et Cheops, sur lesquelles nous nous appuyons pour la dernière mission scientifique de l’ESA Ariel », a déclaré Jean-Marc Nasr, chef des systèmes spatiaux d’Airbus.

Le module de charge utile de la mission, qui comprend un télescope cryogénique d’un mètre et les instruments scientifiques associés, est fourni par Ariel Mission Consortium, un consortium comprenant plus de 50 instituts de 17 pays européens. La NASA contribue également à la charge utile.

