SpaceX met en place deux prototypes de Starship en même temps

Pour la première fois en 10 mois, SpaceX a « verticalisé » deux prototypes d’orbiteurs Starship – appelés « S21 » et « S22 » – simultanément. Il s’agit peut-être de la première grande manœuvre de la société d’Elon Musk par rapport au vaisseau spatial, étant donné que, ces derniers mois, la société s’est davantage concentrée sur le développement du propulseur. très lourd – la fusée qui fera décoller le vaisseau spatial lors de son vol inaugural.

Les deux prototypes sont d’un degré de complexité relativement modéré, le S21 ayant déjà la section du réservoir de carburant terminée, tandis que la même section sur le S22 a encore quelques soudures et connexions à terminer. De plus, le « nez » du premier prototype est déjà complet, tandis que le S22 comporte deux parties (il y en a quatre au total) assemblées.

Malgré l’accent mis récemment sur le développement du Super Heavy, il est important de se rappeler que SpaceX n’a ​​jamais cessé d’assembler des « pièces » du Starship, il est donc fort possible que, pour certains, il ne soit pas surprenant de voir deux prototypes d’orbiteurs placés côte à côte. côté. Après tout, l’entreprise a laissé entendre qu’il s’agissait bien plus d’« assembler » ce qui a déjà été fabriqué.

Rappelant que SpaceX a positionné les deux prototypes dans la structure dite « Mi-Baie” – les considérer comme des structures de taille moyenne où le développement de prototypes est mené par l’entreprise jusqu’à ce qu’ils deviennent trop gros pour y être pris en charge. Dès lors, ils sont déplacés vers le « grande baie», où l’ensemble acquiert plus de robustesse et, généralement, c’est là que les machines du type sont terminées.

Dans le cas présent, il est peu probable que S21 et S22 soient déplacés de la mi baies à la hautes baies en même temps – ils sont, après tout, à des moments différents de leur développement. Cependant, les experts spéculent que les deux prototypes devraient passer à la phase d’assemblage plus complète d’ici janvier 2022.

Dans le même temps, SpaceX a déjà commencé à travailler sur le prototype du Starship S23, ainsi que sur les propulseurs Super Heavy B6 et B7, l’assemblage commençant peut-être au premier trimestre de l’année prochaine.

D’ici là, la partie la plus avancée du projet reste le Starship S20, dans une phase plus complète, en cours de tests et d’évaluations techniques avec les autorités aéronautiques américaines et, si tout se passe bien, en vue d’exécuter son vol orbital d’essai en janvier 2022.

