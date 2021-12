La Chine crée des « pluies artificielles » et réduit la pollution de l’air au milieu d’un événement politique

Une nouvelle étude affirme que la Chine a réussi à créer une « pluie artificielle », nettoyant efficacement l’air autour d’une zone testée et réduisant son volume de polluants, selon les informations publiées par le South Morning China Post.

Selon le papier Produit par l’Université de Tsinghua, le projet consistait à disperser des particules d’iodure d’argent dans les nuages ​​autour de Pékin environ deux heures après la fin des célébrations du centenaire du Parti communiste en juillet de cette année.

Une étude affirme que lors des célébrations du centenaire du Parti communiste, des scientifiques en Chine auraient créé une « pluie artificielle » en utilisant une technologie de modification des conditions météorologiques (Image : WillMillerChina/)

La technique appliquée, en effet, est déjà une vieille connaissance : «ensemencement des nuages» (« Semer des Nuages ​​», dans la traduction littérale). Fondamentalement, l’idée est de disperser des particules de certains composés chimiques dans les nuages ​​d’une région donnée, « forçant » efficacement les précipitations atmosphériques liquides – ou, en termes plus courants, la pluie.

Selon les données publiées par le journal, l’étude estime que la Chine est parvenue, avec ses pluies artificielles, à réduire de deux tiers le volume de particules fines de polluants (ou « PM2,5 »), améliorant ainsi l’évaluation de la qualité de l’air de « modérée » à « bon », selon les normes établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon Wang Can, professeur de sciences de l’environnement à l’université susmentionnée, la réduction n’a pas pu être causée par un phénomène naturel, étant donné que la pluie provoquée scientifiquement était le seul « événement perturbateur » à ce moment-là.

Quelques heures plus tôt, des dizaines de milliers de personnes étaient venues sur la place Tiananmen – l’endroit où la Chine allait plus tard promouvoir sa « pluie artificielle » – pour célébrer le centenaire du parti qui gouverne le pays depuis des décennies. L’événement lui-même a duré environ deux heures.

La Chine a déjà causé des pluies artificielles

Bien que l’étude reconnaisse que les événements qui ont suivi le centenaire du Parti communiste soient, scientifiquement, les plus réussis de ce type d’étude, l’article souligne également que la Chine a essayé de créer une « pluie artificielle » (ainsi que d’autres formats de changement météorologique) depuis « au moins » les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

Les résultats de l’époque sont encore relativement méconnus, mais une chose est sûre : depuis, la Chine a multiplié ses investissements en infrastructures pour les études de ce type d’initiative – d’ici 2025, le pays entend réserver une zone d’expérimentation allant jusqu’à 14,24 millions de kilomètres carrés (km²) – un volume territorial supérieur à l’ensemble de l’Inde.

Pour cette raison, les critiques du gouvernement chinois dans d’autres pays citent les risques potentiels que la Chine mène des études sur les pluies artificielles ou d’autres changements climatiques, affirmant que le pays pourrait améliorer la pratique à des fins militaires.

Ironiquement, les États-Unis, l’un des plus grands critiques de cette initiative en Chine, ont essayé d’utiliser la méthode de ensemencement des nuages (dans le budget militaire inclus) depuis au moins 1970. Un numéro de juillet 1972 du New York Times rapporte des expériences américaines secrètes dans ce domaine, menées au nord et au sud du Vietnam et au Laos.