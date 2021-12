Selon l’ULA, les systèmes sont restés stables pendant la période entre les séparations des satellites. Le déploiement du LDPE-1 a pris environ 10 minutes pour terminer le « marathon » de ce qui a été la mission la plus longue de l’histoire d’Atlas V. Selon SpaceNews, le LDPE contribuera à ouvrir la voie à de futures missions en orbite et est désormais équipé avec son propre système de propulsion, le véhicule à propulsion longue durée extensible à lancement extensible (EELV).

Lancement de satellites pour l’US Space Force. Image : Alliance de lancement unie

« Nous appelons LDPE notre » train de marchandises dans l’espace « », a déclaré le colonel Heather Bogstie, responsable principal des matériaux dans la division de développement rapide du USSF Space Systems Center, lors de la conférence sur les petits satellites plus tôt cette année. « Nous espérons les lancer une fois par an, si le financement le permet, et mettre les ressources en orbite rapidement. »

Le lancement des satellites USSF a marqué des premières importantes pour Atlas V

Cette mission a lancé plusieurs capacités uniques, telles que le premier carénage de charge utile hors autoclave (OOA), un système d’alimentation en vol et une navigation GPS améliorée. Selon ULA, la fabrication OOA permet un processus de production plus efficace, un coût inférieur et une masse de système inférieure, tout en maintenant le même niveau de fiabilité et de qualité.

En ce qui concerne le système d’alimentation en vol, l’ULA affirme qu’elle garantit que les systèmes STPSat-6 et EELV + LDPE-1 ont des batteries complètement chargées lorsqu’ils sont déployés en orbite géosynchrone.

Enfin, la navigation GPS avancée offre une plus grande précision dans l’insertion des engins spatiaux, « un ajout fondamental à cette mission à long terme ».

Le vol était parrainé par le programme d’essais spatiaux de l’armée, qui supervise certaines des missions spatiales du ministère de la Défense. Bien qu’aucun détail n’ait été divulgué sur les satellites, on sait que les communications, la sensibilisation à la domination de l’espace et la surveillance de la météo spatiale font partie de leurs principaux objectifs.

