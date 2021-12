La Nasa Dévoile Ses 10 Nouveaux Candidats Astronautes

La semaine dernière, le Aspect numérique a rapporté que la NASA était sur le point de révéler les noms des personnes sélectionnées pour la nouvelle classe de candidats astronautes pour leurs futures missions spatiales. Et l’annonce a eu lieu ce lundi après-midi (6). Parmi les 12 000 candidatures, 10 personnes ont été choisies par l’agence.

Selon le site CollectSPACE, l’équipe, composée de quatre femmes et six hommes, constitue le 23e groupe de candidats astronautes pour l’agence spatiale américaine depuis le choix de Mercury 7 en 1959. De plus, c’est la première équipe à être sélectionnée. depuis le début du programme d’exploration Artemis Moon.