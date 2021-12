Nous savons maintenant à quel point la troisième dose augmente la protection chez les personnes vaccinées avec Astrazeneca

Cela a été déterminé par l’équipe de recherche à l’origine de l’étude britannique Cov-Boost qui a évalué la sécurité, la réponse immunitaire et les effets secondaires de sept vaccins Covid différents lorsqu’ils sont utilisés comme troisième dose de rappel.

En décidant de lancer la campagne anti-Covid à la troisième dose pour renforcer la réponse immunitaire directe contre Sars-Cov-2, beaucoup auront probablement remarqué qu’à l’exception des vaccins de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, aucune étude n’avait jusqu’à présent évalués qui étaient l’innocuité et l’efficacité du rappel chez les personnes vaccinées avec Astrazeneca.

La troisième dose chez les personnes vaccinées avec Astrazeneca

Une lacune due au fait que les premières investigations ont été principalement menées dans des pays comme Israël et les États-Unis, où le vaccin développé par l’université d’Oxford n’a pas été approuvé ou a été utilisé de manière marginale dans la population. Une nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique La Lancette, a finalement mis sur papier des données fondamentales pour ceux qui ont reçu le premier cycle avec Astrazeneca et est maintenant confronté au dilemme de choisir entre Pfizer ou Moderna comme troisième rappel.

L’analyse, menée par une équipe de recherche britannique dans le cadre de l’étude Cov-Boost, a porté sur 2 878 adultes âgés de 30 ans et plus, dont environ la moitié âgés de 70 ans ou plus, tous entièrement vaccinés. en groupes qui ont reçu l’un des sept vaccins anti-Covid différents comme troisième dose : en plus du rappel avec Pfizer ou Moderna, les chercheurs ont également analysé la sécurité, la réponse immunitaire et les effets collatéraux de cinq autres vaccins lorsqu’ils sont utilisés comme troisième dose (Astrazeneca , Novavax, Johnson & Jonhson, Valenva et Curevac). Les rappels ont été administrés 3 mois après la cure initiale à deux doses d’Astrazeneca ou de Pfizer et les données ont été comparées à celles obtenues avec un vaccin témoin (un sérum conjugué antiméningococcique).

Les résultats montrent que l’utilisation d’une troisième dose d’ARNm tel que Moderna ou Pfizer a fourni le meilleur rappel global chez les vaccinés avec une double dose d’Astrazeneca et de Pfizer. Cependant, après deux doses d’Astrazeneca, le rappel avec Moderna (administré en dose complète de 100 mcg et non en demi-dose de 50 mcg est actuellement utilisé dans les campagnes de troisième dose actuellement en cours dans plusieurs pays, dont l’Italie) a montré des effets. collatérale locale et systémique modérée ou sévère plus élevée au cours des 7 premiers jours dans tous les groupes d’âge.

Dans l’ensemble, tous les vaccins testés en tant que troisième dose ont renforcé l’immunité chez les vaccinés, bien que des différences marquées dans la réponse aux différents vaccins de rappel soient apparues. Après deux doses d’Astrazeneca, l’augmentation des anticorps anti-Spike après 28 jours de la troisième dose variait de 1,8 fois à 32,3 fois selon le vaccin de rappel utilisé. La valeur maximale a été atteinte avec la dose de rappel de Moderna qui, comme mentionné, a été administrée en totalité. Dans le cas du troisième rappel Pfizer (dose de 30 mcg), l’administration a multiplié par 24,5 le taux d’anticorps anti-Spike.

Chez les personnes vaccinées avec deux doses de Pfizer, cependant, l’administration d’une troisième dose de Pfizer a augmenté le niveau anti-Spike de 8,11 fois, tandis que la troisième dose de Moderna (dose complète et non la moitié) de 11,5 fois. Dans les différentes combinaisons, des réponses significatives des lymphocytes T ont également été signalées, qui jouent un rôle clé dans la réponse immunitaire à l’infection virale et dans le contrôle de la gravité de la maladie.

« Le fait que les rappels d’ARNm aient entraîné une augmentation marquée des anticorps et des cellules T est une excellente nouvelle, surtout maintenant que notre attention a été attirée par l’émergence de la variante Omicron. – commenté sur Centre des médias scientifiques le virologue Jonathan Ball de l’Université de Nottingham qui n’a pas participé à l’étude -. Nous ne savons pas encore comment cette immunité accrue se traduit en protection, notamment contre les formes sévères de Covid, mais je reste convaincu que nos vaccins continueront à apporter la protection dont nous avons besoin.« .