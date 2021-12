Éruption en Indonésie : le nombre s’élève à 34 morts

L’éruption du volcan du mont Semeru en Indonésie a déjà fait 34 morts, selon une mise à jour de l’agence nationale des catastrophes, tandis que des services de secours d’urgence sont envoyés dans la région, complètement pris au dépourvu par l’incident.

Le mont Semeru – la plus haute montagne de l’île de Java – est entré en éruption samedi dernier (4), prenant des villages entiers totalement au dépourvu et provoquant la fuite de la population locale désespérée. Selon Abdul Muhari, porte-parole de l’agence, outre 34 morts, il y a également 17 disparus et 3 700 personnes ont été évacuées.

« Je suis traumatisé. J’ai demandé à mes proches qui d’entre eux aurait le courage de retourner à Curah Kobokan [uma das regiões afetadas] et ils ont tous dit qu’ils n’iraient pas, qu’ils préféraient dormir sous un arbre », a déclaré à l’AFP Marzuki Suganda, un homme de 30 ans qui travaille dans une mine de sable de la région.

Les travaux de sauvetage connaissent des difficultés en raison de l’instabilité volcanique autour de la montagne. Comme l’activité sur le monticule est encore élevée, il existe un risque que d’autres éjections de lave se produisent pendant le processus de recherche. Active depuis samedi, l’éruption indonésienne a déjà connu trois autres explosions plus modestes ce mardi (7).

« Ce que nous craignons, c’est que le sol soit froid à l’extérieur mais chaud à l’intérieur. Si c’est le cas alors nous devons reculer [da área]», a déclaré le policier Imam Mukson Rido. Les autorités recommandent de rester à au moins cinq kilomètres (km) du cratère du mont Semeru.

La raison en est l’effet plus pérenne de l’éruption : en plus de l’immédiateté de l’échappement de lave et de cendres, il y a la conséquence d’un air extrêmement dense et pollué, qui peut être nocif pour les poumons – en particulier pour les personnes âgées ayant des problèmes respiratoires. et d’autres groupes à risque.

Selon le président indonésien Joko Widodo, environ 2 000 maisons pourraient devoir être déplacées, en se fondant sur un rapport qu’il a reçu lors d’un voyage dans la zone touchée : « J’espère que lorsque les choses se calmeront, nous pourrons commencer à réparer l’infrastructure et commençons à réfléchir sur les réaffectations à partir des zones que nous pensons être les plus problématiques.

Lorsqu’il s’agit d’une éruption potentielle, l’Indonésie a tendance à déclencher toutes les alertes : c’est parce que le pays compte environ 130 volcans actifs avec des degrés d’intensité variables. De plus, la nation est au centre de ce que les géologues appellent la « ceinture de feu du Pacifique », une région à forte activité sismique et volcanique en raison d’être un lieu de rencontre pour la tectonique des plaques – en plus des éruptions, l’Indonésie est également à forte tendance. avoir plus de tremblements de terre que la moyenne.

