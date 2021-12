Le premier avion à hydrogène liquide vise à traverser l’Atlantique à zéro émission

En cours de développement dans le but d’opérer des vols transatlantiques, il est conçu pour transporter 279 passagers à la même vitesse et au même confort que les avions de ligne actuels.

Un avion à hydrogène liquide, actuellement en cours de développement dans le but d’opérer des vols zéro émission, vise à traverser l’océan Atlantique à la même vitesse et avec le même confort que les avions de ligne actuels. Conçu par des ingénieurs britanniques de l’Aerospace Technology Institute de Cranfield dans le cadre de l’initiative FlyZero financée par le gouvernement britannique avec 15 millions de livres sterling, il devrait voler sans escale de Londres à San Francisco sur la côte ouest des États-Unis, ou de Londres à Nouvelle-Zélande avec une escale de ravitaillement.

Le seul déchet, résultant de l’utilisation d’hydrogène liquide comme carburant, est l’eau, comme l’a expliqué le directeur de l’initiative, Chris Gear. « À une époque où le monde se concentre sur la lutte contre le changement climatique, notre concept de taille moyenne définit une vision véritablement révolutionnaire pour l’avenir du transport aérien, en gardant les familles, les entreprises et les nations sans empreinte carbone. – Gear expliqué -. Cette nouvelle ère pour l’aviation offre de réelles opportunités au secteur aérospatial britannique de sécuriser des parts de marché, des emplois hautement qualifiés et des investissements étrangers, tout en aidant à respecter les engagements du Royaume-Uni en matière de lutte contre le changement climatique.« .

Le projet de l’avion qui transportera 279 passagers a été dévoilé avant la quatrième réunion du Jet Zero Concil, le partenariat entre l’industrie et le gouvernement britannique créé pour accélérer le développement de technologies capables de réduire les émissions de carbone dans le secteur de l’aviation. « Alors que nous reconstruisons de manière plus verte, il est impératif de placer la durabilité au cœur de la reprise de l’industrie aéronautique après la pandémie de Covid. – a déclaré le secrétaire aux Transports Grant Shapps -. Ce projet pionnier d’avion à hydrogène liquide, dirigé par une organisation britannique, nous rapproche d’un avenir où les gens peuvent continuer à voyager et à se connecter, mais sans produire des tonnes de CO2.« .

Le secrétaire commercial, Kwasi Kwarteng, partage également le même avis, selon lequel ces projets pourraient définir l’avenir de l’aérospatiale et de l’aviation. « En collaboration avec l’industrie, nous démontrons qu’un vol véritablement sans carbone est possible, avec l’hydrogène à l’avant-garde du remplacement des combustibles fossiles conventionnels. – dit Kwarteng -. Le ravitaillement durable des avions permettra aux gens de voyager comme nous le faisons actuellement, mais d’une manière qui ne nuise pas à la planète. Non seulement cela nous aidera à mettre un terme à notre contribution au changement climatique, mais cela représente également une énorme opportunité industrielle pour le Royaume-Uni« .