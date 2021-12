Quand saurons-nous si la variante Omicron échappe aux vaccins et quels tests existent pour le prouver

Dans les prochains jours on devrait savoir si la variante Omicron est capable d’échapper aux vaccins anti Covid grâce aux résultats de deux tests : c’est ainsi qu’ils fonctionnent.

Dans la pandémie de COVID-19, une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2, la variante Omicron (B.1.1.529) qui a émergé en Afrique du Sud, a récemment émergé. Caractérisé par plus de 30 mutations sur la protéine S ou Spike, le « crochet » utilisé par l’agent pathogène pour se lier aux cellules humaines et initier l’infection, on pense qu’il est jusqu’à 500% plus contagieux que le virus original de Wuhan, capable de surmonter les défenses immunitaires des guéris (le risque de réinfection est 2,4 fois plus élevé que celui observé avec Beta et Delta) et probablement aussi d’échapper – au moins en partie – à celles des vaccins. Comme l’a souligné Ugur Sahin, PDG de BioNTech, Omicron devrait en quelque sorte «violer» la protection vaccinale et infecter, mais la protection contre les maladies graves serait maintenue. Depuis l’apparition de la nouvelle variante, dont les symptômes peuvent être bénins en raison de l’acquisition d’un « morceau » de matériel génétique d’un virus du rhume, les scientifiques ont souligné qu’il faudrait quelques semaines pour savoir s’il est effectivement capable. d’échapper aux vaccins, grâce à des tests de laboratoire spécifiques. Mais de quels examens parlons-nous ?

C’est ce qu’a expliqué à l’Ansa le professeur Francesco Broccolo, biologiste spécialisé en microbiologie et virologie et professeur de microbiologie clinique à l’Université de Milano-Bicocca. Le scientifique a souligné que les tests sont de deux types : le premier, appelé « test de séroneutralisation », vérifie le comportement des anticorps présents dans le sang des personnes vaccinées (dans les laboratoires, ils analysent les effets à la fois avec deux et trois doses) ; le second, un test de cytométrie en flux appelé Elispot, analyse l’efficacité de la mémoire des lymphocytes T, l’armée de cellules immunitaires qui traquent les cellules déjà infectées par le coronavirus SARS-CoV-2 et les détruisent. « Ce sont deux types d’expériences qui, de manières différentes, vont nous permettre de comprendre l’étanchéité des vaccins actuels », a expliqué le professeur Broccolo.

Le test de séroneutralisation est utile pour vérifier si les anticorps acquis après vaccination (à 2 ou 3 doses) sont également capables d’éliminer le variant Omicron. S’agissant d’un variant super muté au niveau de la protéine S ou Spike, cible contre laquelle les vaccins déclenchent l’immunité, il n’est pas certain que la réponse soit encore pleinement efficace contre cette souche. Comme l’explique le professeur Broccolo, à la fois la vraie variante du coronavirus SARS-CoV-2 peut être utilisée pour ce test – un processus risqué « puisqu’il nécessite son isolement sur des cultures cellulaires avec production de stocks viraux variant Omicron » – et le pseudovirus fabriqué en le laboratoire, ou « virus inertes modifiés » qui présentent toutes les mutations de la nouvelle lignée apparue en Afrique du Sud. Sur la base de comment et dans quelle mesure les anticorps neutralisants obtenus à partir du sang des vaccinés sont capables d’éliminer les virus et/ou pseudovirus, il est déterminé dans quelle mesure l’efficacité des vaccins a été influencée.

Le deuxième test, l’Elispot (acronyme d’Enzyme-Linked immunoSPOT), comme indiqué est une cytométrie en flux qui vérifie l’efficacité de la mémoire des lymphocytes T. « Dans ce cas on va voir si, au contact de l’antigène Spike du nouvelle variante, les lymphocytes T mémoire sont toujours capables de la reconnaître malgré les différences entre la protéine Omicron Spike et celle du vaccin, mesurant la production spécifique d’interféron suite à une stimulation antigénique », a expliqué le professeur Broccolo à l’Ansa. Elispot « est une approche largement utilisée pour mesurer la réponse de la mémoire cellulaire », a ajouté l’expert. Comme l’a souligné Broccolo, les deux tests prennent donc quelques semaines pour donner un résultat, puisque – probablement – les premiers ont été lancés il y a une dizaine de jours, immédiatement après l’annonce de la découverte de la nouvelle variante en Afrique du Sud, le les résultats de la publication devraient être à venir. Ils sont très attendus par les experts – et par les gouvernements – car dans le cas où la capacité du variant Omicron à échapper aux défenses immunitaires se confirmerait, il est fort probable que les vaccins actuels devront être mis à jour, avec la mise à disposition de boosters / boosters.