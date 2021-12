L’intérêt des militaires pour la lune grandit

Plus tôt cette année, le Laboratoire de recherche de l’Air Force a distribué un document intitulé « A Primer on Cislunar Space ». Destinées aux professionnels de l’espace militaire, les archives définissent des normes pour le développement de plans, de capacités, d’expérience et de concepts opérationnels pour la zone.

« L’espace cislunaire a récemment pris de l’importance dans la communauté spatiale et mérite l’attention », explique le document.

Alors que l’US Space Force « s’organise, s’entraîne et s’équipe pour fournir les ressources nécessaires pour protéger et défendre les intérêts vitaux des États-Unis dans et hors de l’orbite terrestre », l’introduction souligne également que de nouvelles collaborations seront essentielles pour « opérer en toute sécurité sur ces frontières lointaines. «

À son tour, l’Office of Science de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis a dressé une liste de souhaits pour des recherches supplémentaires afin de permettre la fabrication de futures structures spatiales, y compris l’utilisation de ressources lunaires pour permettre ces structures.

L’Agence américaine des projets de recherche avancée pour la défense (DARPA) fait avancer le programme de fabrication orbitale et lunaire, de matériaux et de conception de masse (NOM4D). Image : DARPA

Une partie de ces recherches sera menée par le programme NOM4D, qui vise à encourager le développement, la fabrication et le déploiement de nouvelles technologies de conception de matériaux pour permettre la construction de futures structures en orbite terrestre ou à la surface de la Lune. des panneaux, de grandes antennes réfléchissant les fréquences radio et des optiques réfléchissantes infrarouges segmentées sont visualisées.

« Construire une structure de précision tout en minimisant la fraction de masse requise provenant de la Terre permettra à un éventail de systèmes du ministère de la Défense d’être construits à l’aide de matériaux dérivés de la Lune », ont déclaré les responsables de la DARPA.

« Dans le but de comprendre le cas d’utilisation hypothétique, les promoteurs peuvent envisager de fabriquer des structures en orbite ou sur la surface lunaire pour les relancer en orbite, à condition que le système proposé soit conforme au Traité sur l’espace extra-atmosphérique », explique l’avis de NOM4D. Les négociations contractuelles sont en cours, la sélection des gagnants de NOM4D devant être annoncée sous peu, selon la DARPA.

L’intérêt militaire sur la lune est ancien

L’intérêt militaire pour la Lune, bien sûr, n’est pas nouveau. À la fin des années 1950, alors que la NASA choisissait encore ses premiers astronautes, l’armée américaine préparait déjà des plans pour une base lunaire sous le titre Project Horizon, selon Robert Godwin, historien de l’espace et propriétaire d’Apogee Books, un éditeur canadien examinant une variété de sujets d’histoire de l’espace.

Le personnel militaire américain a déjà évalué le potentiel et l’importance de la Lune, par exemple lors du projet Horizon de 1959. Image : Robert Godwin / Apogee Books

« Certains détails de l’intérêt passé de l’armée américaine pour la Lune restent confidentiels à ce jour », a déclaré Godwin. « En particulier, il y a eu des recherches sur la détonation d’une bombe nucléaire en orbite autour de la Lune qui renforcerait l’arme – un laser à rayons X qui détruirait les satellites et les vaisseaux spatiaux ennemis », a révélé l’historien.

« C’était avant. Mais les précieux actifs américains sur la lune, tels que les entreprises commerciales prévues là-bas, rendront la présence militaire presque inévitable pour assurer sa sécurité », estime Godwin.

Space s’est également entretenu sur le sujet avec Daniel Deudney, professeur de sciences politiques, de relations internationales et de théorie politique à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland et auteur du livre « Dark Skies: Space Expansionism, Planetary Geopolitics and the Ends of Humanity ».

« Depuis le milieu du 20e siècle, l’humanité a été forcée de prendre des décisions de gouvernance concernant les nouvelles technologies, que ce soit par défaut ou par conception, avec des implications importantes », a déclaré Deudney. « Le bilan global des choix effectués était mitigé. L’échec le plus notable a peut-être été l’armement de l’énergie nucléaire.

Pour lui, à cette époque, des décisions momentanées devaient être prises « concernant les vastes royaumes extraterrestres au-delà de l’atmosphère terrestre ». À cette époque, selon Deudney, le rythme des progrès technologiques, et donc le besoin de choix, était plus lent. Il souligne qu’une grosse erreur a été de transformer des roquettes en armes – « ce qui a presque certainement augmenté la probabilité d’une guerre nucléaire », a déclaré Deudney.

« En raison de la baisse des coûts d’accès à l’espace orbital – il existe un énorme goulot d’étranglement pour toutes les activités spatiales (en particulier celles impliquant une infrastructure importante) – il est de plus en plus probable que des initiatives spatiales majeures seront poursuivies », a déclaré Deudney. « En raison de la détérioration des relations territoriales des grandes puissances, du déclin des mouvements de contrôle des armements et de désarmement, et de la dégradation du régime du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, l’élan se crée pour une plus grande militarisation et un armement de l’espace et des technologies locales, plus particulièrement sur la Lune ”.

La diplomatie entre les nations est la clé

Selon Michael Krepon, co-fondateur et membre distingué du Stimson Center à Washington, DC, « les grandes puissances recherchent l’avantage et évitent le désavantage ».

« Si l’objectif derrière les activités militaires s’étendant dans l’espace cislunaire et la lune elle-même est de rechercher la domination, le résultat sera prédéterminé », a déclaré Krepon. « Les grandes puissances qui ne peuvent pas accepter le règne d’une autre personne et qui ont les moyens de le nier agiront pour le faire. »

Ces stratégies de déni sont appelées « dissuasion » lorsqu’il s’agit d’armes nucléaires. « La dissuasion doit être dangereuse ; sinon, cela ne l’empêcherait pas », a déclaré Krepon. C’est pourquoi, dit-il, les capacités de dissuasion ressemblent beaucoup aux capacités de combat. « Comme la dissuasion était et est très dangereuse, les grandes puissances ont également dû signaler pendant la guerre froide qu’elles préféraient ne pas utiliser d’instruments de combat », a-t-il expliqué.

Pour Krepon, la diplomatie était et est nécessaire dans le but de rassurer – pour supprimer les bords les plus tranchants de la dissuasion. « Nous avons réussi à éviter la guerre nucléaire – jusqu’à présent – ​​grâce à une combinaison de dissuasion et de diplomatie. Nous avons oublié cette leçon à nos risques et périls », a-t-il déclaré.

Il pense que « les gens qui sont à peine assez vieux pour se rappeler à quel point la course aux armements nucléaires était dangereuse disent que la guerre spatiale est inévitable et qu’il est nécessaire de dominer ce nouveau territoire de combat ».

Selon Krepon, il s’agit d’une réflexion dangereuse, basée sur des hypothèses « qui doivent être dévoilées de toute urgence », telles que :

Le contrôle de l’escalade est-il probable en cas de guerre spatiale ?

La gestion des débris spatiaux est-elle possible ?

Est-il probable qu’un concurrent ou un partenaire proche acceptera d’être dominé dans la guerre spatiale ? Ce concurrent a-t-il les moyens d’éviter d’être dominé ?

Quelles sont les conséquences probables de la recherche de capacités pour « gagner la guerre » ?

Quelles sont les conséquences probables de supposer que la guerre spatiale est inévitable ?

« Si les réponses à ces questions sont inquiétantes, nous devons travailler sur la diplomatie », a déclaré Krepon.

Les choses peuvent ne pas être tout à fait comme ça

Ainsi, selon le chroniqueur de Space Leonard David, il y a beaucoup d’« angoisse cislunaire ».

Todd Harrison, directeur du projet de sécurité aérospatiale au Center for Strategic and International Studies à Washington, DC, a un point de vue différent de celui des autres experts que David a entendu.

« Je ne pense vraiment pas qu’il y ait grand-chose à cela », a révélé Harrison. « Bien que l’US Space Force sache qu’elle devra éventuellement s’inquiéter de ce qui se passe dans l’espace cislunaire, nous n’en sommes pas encore là. »

Selon Harrison, il peut y avoir des avantages militaires auxiliaires à construire une antenne à grande ouverture dans l’espace. « Peut-être que cela donnera aux États-Unis de nouvelles capacités de détection. Mais je ne vois pas cela comme quelque chose de déstabilisant ou de menaçant pour d’autres pays. »

« L’espace cislunaire est une très faible priorité pour la Force spatiale par rapport à tout ce qui se passe en orbite terrestre et dont elle doit se préoccuper », a déclaré Harrison.

Pour lui, les ressources lunaires les plus prometteuses sont pour les entreprises spatiales civiles et commerciales. « De loin, c’est ce que nous examinons », a déclaré Harrison, soulignant l’utilisation de matériaux lunaires pour la propulsion ou la construction de structures. « La NASA est le leader en matière d’espace cislunaire. Et c’est comme ça que ça devrait être ».

Selon Harrison, « là où va le commerce, un conflit finit par s’ensuivre ». Il dit qu’il pourrait y avoir un rôle militaire, « quoique dans 20, 30 ou peut-être même 50 ans dans le futur », pour aider à protéger les routes commerciales et les intérêts des États-Unis. « Mais nous sommes très, très loin que cela se produise. »

