Ce lundi (6), Nicole Oliveira, 8 ans, connue dans le milieu astronomique sous le nom de Nicolinha, « la plus jeune astronome amateur du monde », a été désignée par les Global Child Prodigy Awards 2022 comme l’un des 100 plus grands enfants prodiges du monde. monde entier planète.

Selon le site Web officiel des prix, les prix GCP sont « la première et la seule initiative au monde » qui récompense chaque année les plus grands enfants prodiges du monde, dans plusieurs secteurs.

Image : GCP Awards 2021 – Capture d’écran YouTube

Toujours selon la plateforme, ils encouragent les enfants jusqu’à 15 ans à montrer leur talent et leur caractère unique au public mondial, à figurer dans le top 100, en plus d’être mis en évidence dans le Livre mondial annuel des enfants prodiges. « Les GCP Awards visent à reconnaître les prodiges de diverses catégories telles que les arts, la musique, la danse, l’écriture, le mannequinat, le théâtre, la science et les sports, entre autres, en leur offrant une exposition mondiale pour exceller dans leurs domaines respectifs. »

Nicolinha a célébré la sélection sur Facebook

Selon la publication Twitter du prix, les enfants sélectionnés recevraient l’avis par courrier électronique.