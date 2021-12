Des scientifiques découvrent un nouveau type de tremblement de terre

Une équipe internationale de chercheurs a documenté la découverte d’un nouveau type de tremblement de terre en Colombie-Britannique, au Canada. Contrairement aux séismes conventionnels de même magnitude, les séismes induits, qui sont causés par des actions humaines, sont plus lents et durent plus longtemps. Cependant, l’événement identifié apparaît désormais comme un mélange entre les deux types.

Selon l’étude, publiée dans la revue scientifique Nature Communications à la fin du mois dernier, le séisme découvert par l’équipe a été déclenché par la fracturation hydraulique, une méthode utilisée dans l’ouest du Canada pour extraire du pétrole et du gaz – qui le caractérise comme un séisme induit. . . .