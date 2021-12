Pour des raisons de timing, la NASA accorde plus de vols habités à SpaceX

SpaceX a reçu un cadeau de Noël anticipé de la NASA, qui a annoncé que la société avait reçu des contrats supplémentaires pour des vols orbitaux habités en 2022. afin que l’agence spatiale américaine puisse respecter certaines échéances.

« La NASA a l’intention de publier une modification de source unique pour SpaceX afin d’acquérir jusqu’à trois vols habités supplémentaires pour la Station spatiale internationale [ISS], dans le cadre de votre programme Capacités de transport d’équipage commercial (CCtCap) », indique un extrait de la déclaration. « Les vols habités supplémentaires permettront à la NASA de maintenir une capacité américaine ininterrompue d’accès humain à la station spatiale. »

Le vaisseau spatial Crew Dragon Resilience, l’un des nombreux modèles utilisés par SpaceX dans les voyages en orbite : la société d’Elon Musk a remporté le contrat pour trois autres voyages habités vers l’ISS (Image : SpaceX/Courtesy)

La NASA ne le dit pas directement, mais le mot « modification » implique qu’il y avait déjà une société contractante précédente, mais que pour des raisons de calendrier et de calendrier, l’agence a choisi de changer de fournisseur pour SpaceX, qui a déjà de l’expérience dans l’offre de vols commerciaux équipages commandés par l’agence.

La « société précédente », dans ce cas, est Boeing.

Il y a six ans, la NASA a accepté de sous-traiter six vols habités vers l’ISS – trois par SpaceX, trois par Boeing, qui à l’époque commençait à développer le projet. starliner. SpaceX, jusqu’à présent la seule entreprise à effectuer des vols dans le cadre du contrat, pourrait dépasser ses prémisses d’origine d’ici la seconde moitié de 2023. D’un autre côté, Boeing n’a toujours pas résolu les nombreux problèmes du Starliner et n’a même pas de test pour valider ses capacités orbitales.

En décembre 2019, un vol d’essai effectué par Boeing avait plusieurs problèmes logiciels. À la mi-2021, un autre vol a été annulé en raison de problèmes avec 13 valves antirouille. Sur la base de tout cela, la NASA, qui prévoit de lancer des lancements commerciaux de l’ISS tous les six mois, doute que Boeing ait le Starliner prêt à l’emploi d’ici 2023.

« La NASA félicite Boeing pour son enquête en cours sur le sujet des vannes d’isolement par oxydation découvertes avant le vol d’essai sans pilote vers l’ISS en août, donnant la priorité à la sécurité plutôt qu’au timing alors qu’elle s’efforçait de surmonter ce défi », a déclaré Phil McAlister, directeur des vols spatiaux commerciaux de la NASA. .

Le test en question – Test de vol orbital-2 – sera un test en vol sans pilote pour évaluer si le Starliner peut bien faire un voyage en dehors de la Terre. Après cela, il devra effectuer une mission de démonstration habitée, qui ne devrait pas avoir lieu avant 2023. Ce n’est qu’après le succès de ce test habité que Boeing pourra commencer à voler « officiellement » par la NASA.

Malgré la réaffectation des vols de Boeing à SpaceX, la NASA a réaffirmé sa volonté d’alterner les vols entre les deux engins – Crew Dragon et Starliner – lorsque les deux seront opérationnels.

