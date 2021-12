Découvrez ce que la fille d’Alan Shepard prendra à son père lors de son vol spatial Blue Origin

Comme indiqué précédemment par Aspect numérique, ce jeudi (9), la fusée New Shepard de Blue Origin sera lancée dans l’espace avec une capacité maximale pour la première fois, ce qui signifie que six personnes seront à bord du troisième vol habité de la compagnie (mission NS-19) de Jeff Bezos. Parmi les passagers figurera Laura Shepard Churchley, fille du premier Américain à aller dans l’espace, Alan Shepard – que la société a honoré en nommant son vaisseau spatial.

Laura Shepard Churchley, fille de l’astronaute Alan Shepard, qui fera partie de l’équipage du Blue Origin NS-19, salue alors qu’elle est assise sur une maquette de la capsule New Shepard au Space Symposium de Colorado Springs. Image: archives personnelles de Laura Shepard Churchley via collectSPACE

Ce dimanche (5), le site CollectSPACE a révélé quels articles Laura avait l’intention d’emporter pour le voyage dans son Personal Preferences Kit (PPK) – un « sac » que de nombreux voyageurs transportent généralement avec eux lors de leurs vols spatiaux, contenant généralement des objets sentimentaux. valeur.

C’est un moyen de contrôler la quantité d’objets emportés dans l’espace par chaque membre d’équipage (seul ce qui rentre dans le sac est autorisé). La pratique remonte au début des voyages dans l’espace, lorsque les astronautes du programme Mercury ont commencé à emporter de petits objets avec eux lors de leurs vols.

Des pièces de monnaie, des pierres précieuses et un drapeau sont quelques-uns des objets choisis

Parmi les objets choisis par Laura figure une pièce de monnaie que son père a emportée lors de son voyage sur la lune – en plus d’être le premier astronaute américain à faire un voyage dans l’espace il y a 60 ans, il a également été le cinquième homme à fouler le sol lunaire ( en 1971). « J’ai un dollar en argent qu’il a emmené sur la Lune et donné à ma grand-mère et j’ai la bague de l’Académie navale qu’il portait lors de cette mission », a-t-elle déclaré, faisant référence au vol Apollo 14.

De plus, elle portera un pendentif en opale émaillée que l’astronaute a également emporté avec lui lors de la mission Apollo 14 et qui appartenait à sa fille. Laura a révélé qu’un bouclier thermique ayant appartenu à Alan Shepard faisait également partie du kit, ainsi qu’une pièce d’or sud-africaine, qu’elle avait volée avec l’astronaute lors d’une de ses missions spatiales.

Elle a également emballé deux articles pour l’Astronaut School Foundation (anciennement la Mercury 7 Foundation), une organisation à but non lucratif co-fondée par son père, dont elle est maintenant la présidente : un drapeau américain et l’insigne de la mission Apollo 14 qui était apposé sur l’uniforme. porté par Shepard en vol.

Enfin, des souvenirs de son père, Laura sortira également un pendentif en or composé d’une bague de la capsule Freedom 7, à travers laquelle Shepard est allé dans l’espace pour la première fois avec la mission Mercury-Redstone 3.

Jouer au golf à bord du vaisseau Blue Origin ?

« Je prends également une balle de tennis pour mon petit-fils et deux balles de golf pour mon mari et quelques amis », a déclaré Laura à CollectSPACE. Bien que ces objets ne soient pas ceux de Shepard, ils font référence à un geste célèbre de l’astronaute : il a lancé deux balles de golf sur la lune, en utilisant un outil d’échantillonnage lunaire comme club de fortune.

Comme Laura et les autres membres d’équipage ne quitteront pas le vaisseau spatial pendant la tournée, elle ne pourra pas répéter l’acte de son père, mais elle pense pouvoir faire une simulation. « Eh bien, nous pourrions probablement simplement prendre une balle de golf et la lancer doucement l’un sur l’autre », a-t-il plaisanté.

Bien qu’elle ne se soucie pas beaucoup des titres, Laura a déclaré qu’elle était fière de devenir bientôt le premier enfant d’un astronaute à voler dans l’espace. « J’aime devenir ‘le premier père et la première fille’ à voler. Juste parce que j’aime mon père ».

