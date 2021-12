L’astéroïde géant Nereus passera la Terre le 12/11, selon la NASA

Un astéroïde « potentiellement dangereux » appelé « 4660 Nérée» sera, samedi prochain (11), le passage le plus proche de la Terre au cours des 20 dernières années, selon un communiqué publié par la NASA. Heureusement, malgré la proximité, il ne présente aucun risque de choc, sans gêner aucune heures heureuses, des barbecues en famille ou des rencontres avec votre match sur Tinder.

Nereus mesure 330 mètres (m) de diamètre et traversera notre orbite à une vitesse de 23 700 kilomètres par heure (km/h). À des fins de comparaison, le Boeing 747-9 Intercontinental est aujourd’hui l’avion de ligne commercial le plus rapide au monde, mais sa vitesse maximale de 1061,92 km/h n’est qu’une fraction de celle du Nereus.

L’astéroïde Nereus présente un intérêt particulier pour les scientifiques astronomiques car il visite fréquemment l’orbite terrestre et parce qu’il contient des dépôts denses de divers minéraux (Image : Alexyz3d/)

Le passage doit avoir lieu à une distance de 3,86 km de l’astéroïde et de la Terre à son point le plus proche – environ 10 fois le chemin qui nous sépare de la Lune. Cela semble beaucoup, mais vu la magnitude de la roche spatiale, c’est assez proche.

L’agence spatiale américaine NASA utilise les distances de passage pour classer les objets qui traversent notre orbite : normalement, les corps célestes qui atteignent 193 millions de km sont marqués comme « Objets proches de la Terre» (« NEO »). Parmi ceux-ci, ceux qui franchissent la barre des 7,5 millions de km sont classés « potentiellement dangereux ».

Ces derniers sont surveillés en temps réel, afin que la NASA puisse identifier les déviations d’orbite potentielles qui les placent sur une trajectoire de collision avec notre planète. « La NASA n’a connaissance d’aucun astéroïde ou comète actuellement sur une trajectoire de collision avec la Terre, donc la probabilité d’un choc majeur est très faible. En fait, pour autant que nous sachions, aucun gros objet ne va frapper la Terre à aucun moment dans plusieurs centaines d’années », indique un extrait de texte sur l’observation d’objets sur le site officiel de l’agence.

C’est une bonne chose, ou nous aurions quelques petits problèmes.

Nereus, soit dit en passant, est une vieille connaissance à nous : découvert à l’origine en 1982, l’astéroïde a une orbite de 1,82 an autour du Soleil, ce qui signifie qu’il fait des passages réguliers à travers la Terre – une fois tous les 10 ans. , en moyenne. Il a même été considéré par l’agence spatiale japonaise (JAXA) comme une potentielle collection d’échantillons pour la mission Hayabusa, mais l’organisation a choisi un autre objet (l’astéroïde 25143 Itokawa).

« Nereus » est le nom d’une divinité de l’eau dans la mythologie grecque. Fils de Gaia et Pontus (lui-même, également fils de Gaia), Nereus est connu comme « le vieil homme de la mer » et a engendré 51 enfants – les 50 filles néréides et le fils nérites. Il était connu pour sa personnalité vertueuse, son honnêteté et sa sagesse.

Il est difficile de dire si l’astéroïde appelé Nereus est aussi cool que son homologue divin, mais à chaque passage, il se rapproche de plus en plus de la Terre. Les projections de la NASA indiquent qu’en 2031, 2050 et 2060, Nereus aura ses cols les plus proches – dont, en février 2060, on estime qu’il se rapprochera plus que jamais de nous, à 1,2 million de km ou, en termes pratiques, trois voyages à la lune.

Nereus est également une cible d’intérêt pour les agences spatiales du monde entier, en raison de sa composition minérale riche en nickel, fer et cobalt, avec des gisements qui, au total, valent environ 4,71 milliards de dollars américains (26,79 milliards de R$).

