Nommé directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA) en mars de cette année, Josef Aschbacher estime que l’Europe doit cesser de « faciliter l’ambition d’Elon Musk de dominer la nouvelle économie spatiale ». Dans une interview au journal Financial Times, Aschbacher a prévenu que le manque d’action coordonnée entre les dirigeants du continent conduit le milliardaire américain à « fixer les règles », ce qui rend le marché inéquitable, selon l’Autrichien.

Selon lui, la volonté de l’Europe d’aider à l’expansion rapide du service Internet par satellite de Starlink pourrait empêcher les entreprises de la région de réaliser le potentiel de l’espace commercial. « L’espace sera beaucoup plus restreint [em termos de] fréquences et positions orbitales », a déclaré Aschbacher. « Les gouvernements européens devraient collectivement avoir intérêt à donner aux fournisseurs européens des chances égales de jouer sur un marché équitable. »

Pour Aschbacher, Starlink est déjà si gros qu’il est difficile pour les entreprises concurrentes de rattraper leur retard. « Vous avez une personne qui possède la moitié des satellites actifs dans le monde. Ceci est incroyable. En fait, c’est lui qui fixe les règles. Le reste du monde, y compris l’Europe, ne réagit tout simplement pas assez vite. »

L’Allemagne a récemment demandé à l’Union internationale des télécommunications (UIT), qui coordonne l’utilisation des fréquences sans fil pour le transport de données, d’accorder le spectre Starlink à environ 40 000 satellites. Musk a déjà obtenu l’approbation des régulateurs américains pour plus de 30 000 d’entre eux.

Le plus grand nom des entreprises européennes du secteur, OneWeb, soutenu par le gouvernement britannique, est celui qui concurrence le plus directement Starlink pour le leadership dans la course à la création de méga-constellations de centaines voire de milliers de satellites en LEO (orbite en Anglais Baixa da Terra – une région jusqu’à 2 000 km au-dessus de la Terra où la plupart des nouveaux services commerciaux sont dirigés), pour fournir le haut débit aux endroits difficiles d’accès par câble.

A l’extérieur, il y a aussi le gouvernement chinois et le projet Kuiper d’Amazon, qui prévoient de lancer leurs propres constellations en LEO.

En outre, une nouvelle génération de sociétés spatiales, poussée par la baisse des coûts de lancement et des équipements moins chers, a également l’intention de fournir des services commerciaux LEO tels que des satellites d’observation de la Terre.

Selon Ars Technica, la précipitation pour exploiter le potentiel de l’espace commercial – rendu possible par la baisse des coûts de lancement et des satellites plus petits et moins chers – a alimenté les inquiétudes quant à l’absence d’un système mondial de gestion du trafic spatial pour l’orbite terrestre basse.

L’année dernière, la US Satellite Industries Association a estimé qu’il pourrait y avoir plus de 100 000 vaisseaux spatiaux commerciaux en orbite d’ici 2029.

Franz Fayot, ministre de l’Economie du Luxembourg (Allemagne), se fait l’écho des inquiétudes du leader de l’ESA. Il fait également valoir que de nouvelles règles sont nécessaires pour garantir une utilisation sûre de l’espace. « Vous avez des gens comme Elon Musk, qui lancent simplement des constellations de satellites et les mettent en orbite. Nous devons définir des règles communes. La colonisation, ou simplement faire avancer les choses dans un espace totalement non réglementé, est une préoccupation », a déclaré Fayot lors de la conférence New Space à Luxembourg.

L’industrie européenne des satellites est dominée par les opérateurs traditionnels qui dépendent d’un très petit nombre de satellites en orbite haute coûteux pour fournir des services tels que la télévision diffusée.

Bien que l’UIT coordonne les fréquences radio, il n’existe pas d’autorité ou de régulateur international complet qui contrôle le lancement des satellites. En conséquence, le risque croissant de collisions, à mesure que les orbites deviennent surpeuplées, peut générer des quantités catastrophiques de déchets spatiaux, ce qui constitue déjà un danger important.

Steve Collar, directeur général de l’opérateur de satellites SES, a déclaré que l’industrie se dirigeait vers une situation où de nombreux satellites seraient installés. « Beaucoup de ces plans sont une réponse directe au fait que personne ne réglemente correctement. »

Les astronomes accusent Elon Musk et les sociétés satellites d’obstruer la vue des télescopes

Elon Musk a été critiqué non seulement par ses rivaux, mais aussi par les astronomes, pour le rythme de son expansion. Plus tôt cette année, SpaceX lançait plus de 100 satellites par mois, dont environ 2 000 actuellement en orbite terrestre basse.

Selon le Aspect numérique rapporté la semaine dernière, les astronomes craignent qu’un grand nombre de satellites interfèrent avec les observations des télescopes au sol. Selon un rapport de l’American Astronomical Society, il est à craindre qu’ils puissent « avoir un impact sur l’apparence du ciel nocturne pour les astronomes du monde entier ».

Ralph Dinsley, fondateur de NORSS, qui suit les objets dans l’espace, estime que le fait que Musk fabrique ses propres satellites et puisse également les lancer via des véhicules SpaceX lui donne vraiment un gros avantage sur ses concurrents. « À la vitesse à laquelle il se met en orbite, il possède presque ces avions orbitaux, car personne ne peut y entrer. Il est en train de créer une souveraineté de Musk dans l’espace.

Aschbacher a déclaré qu’il est évident que les régulateurs américains, en tant que membres d’un gouvernement national, sont intéressés à développer non seulement l’économie mais aussi la domination de certains secteurs économiques. «Cela se passe très, très, très, très clairement. Et très fortement », affirme le directeur général de l’ESA.

