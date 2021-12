Visite du centre de recherche Usiminas, qui fête ses 50 ans

Netcost-Security est allé visiter le centre de recherche Usiminas, qui a fêté ses 50 ans en octobre, et est responsable de la recherche et du développement de nouveaux types d’acier dans plusieurs laboratoires, ainsi que du contrôle qualité des produits fabriqués par l’usine d’Ipatinga, MG.

Au centre de recherche Usiminas, j’ai discuté avec son directeur général Carlos Salaroli, qui m’en a parlé plus sur les types de recherches scientifiques qui y sont menées, comment elles sont développées dans des laboratoires dotés d’équipements de pointe et leurs finalités les plus diverses.

Centre de recherche Usiminas / Photo : Nick Ellis

La superficie totale du centre de recherche est de 13 000 mètres carrés et le centre de recherche et développement compte actuellement environ 100 employés, avec des chercheurs, des scientifiques et des techniciens. Le centre a commencé comme un projet du président de l’époque d’Usiminas, Amaro Lanari, qui a déclaré que l’entreprise devait « maîtriser la technologie ». Salaroli dit que cela a imprégné toutes les activités du centre de recherche au cours des 50 dernières années.

Une centrale électrique miniature

Au cours de ces 50 années, le centre de recherche a connu plusieurs changements et mises à jour technologiques et aussi dans sa structure physique. De nouveaux laboratoires et de nouveaux bâtiments ont été construits, et les équipements d’aujourd’hui sont à la pointe de la technologie. « Ici, nous sommes capables de simuler, le centre de recherche est donc une aciérie miniature », explique Salaroli.

Parmi les procédés étudiés et mis au point par le centre de recherche Usiminas figure la fabrication de fonte brute, également appelée réduction, dans un « laboratoire » qui simule l’aciérie de l’usine. Nous avons également vu de l’acier être roulé en plaques épaisses, ce qui était vraiment intéressant.

Nous avons visité le laboratoire dans lequel l’acier est galvanisé, dans lequel l’acier est recouvert de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion. Avec ces équipements, il est possible de simuler le processus industriel à échelle réduite. Dans un autre laboratoire, une analyse d’impact est réalisée sur ces pièces galvanisées.

Avec autant de laboratoires et de domaines de recherche axés sur différents domaines, le centre de recherche lui-même peut être considéré comme un grand laboratoire pour toutes les étapes de la production d’acier, mais aussi pour créer et tester de nouveaux procédés, de meilleures conditions de fabrication. L’accent est mis sur l’efficacité et la productivité, ce qui peut conduire à des économies de coûts.

Le centre de recherche Usiminas étudie également plusieurs types d’aciers, aux fonctions et applications différentes, et développe même certains propriétaires. Un des équipements qui a retenu mon attention est le microscope électronique à balayage, avec un grossissement jusqu’à 300 000 fois, qui permet d’observer la composition de l’acier.

Investissant toujours dans de nouveaux équipements, le centre de recherche dispose de laboratoires pour tester les procédés industriels, cherchant toujours à améliorer le résultat de l’usine principale, mais sans interférer avec son fonctionnement quotidien. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment s’est déroulée notre visite au centre de recherche.

centre de mémoire

En octobre de cette année, Usiminas a inauguré le centre de mémoire de l’usine, racontant un peu son histoire. L’emplacement choisi était le bâtiment de la Grande Hôtel, inauguré lors de la construction de l’usine, il y a 59 ans. Le centre de mémoire Usiminas possède des informations historiques ainsi que des œuvres d’art de la collection de la plante, désormais ouvertes au public. De plus, le même bâtiment abrite quelques laboratoires du Centre de recherche, que nous avons également visités et appris à connaître.

Investir aussi dans l’humain

Outre la structure et les équipements, Usiminas investit également dans des personnes, avec des cycles de formation internationaux, avec plusieurs stages de longue durée, doctorats et formations dans plusieurs pays à l’étranger, en cours jusqu’à aujourd’hui.

Salaroli nous dit que le soutien aux masters et doctorats au Brésil au cours des 10 dernières années a peut-être été le plus gros cycle d’investissement du centre de recherche Usiminas depuis son inauguration. Il dit qu’avec la pandémie, l’entreprise a dû réfléchir à son rôle de développement et de recherche, et aujourd’hui ils sont beaucoup plus concentrés sur le business.

Le centre a également des accords d’exploitation technologique avec plusieurs universités de recherche au Brésil et à l’étranger, en plus de projets menés avec des clients et des fournisseurs.

Avez-vous déjà regardé les nouvelles vidéos d’Netcost-Security sur YouTube ? Abonnez-vous à la chaîne !