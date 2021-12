La seule éclipse solaire complète de 2021 n’était pas la meilleure ; voir la raison

Samedi 4 dernier, nous avons eu la seule éclipse solaire complète de 2021, mais l’expérience pour les quelques-uns qui ont réussi à la voir n’était pas des plus agréables : l’occasion, qui a duré un peu plus d’une minute, était une expérience considérablement réduite. à la présence de nuages ​​denses qui couvraient la vue des spectateurs.

L’événement astronomique comportait un texte de première main de Space.com, qui a envoyé l’un de ses chroniqueurs au paquebot de croisière « Le Commandant Charcot», par la société française Ponant, spécialisée dans l’offre de voyages spécifiques pour visionner des éclipses et de telles occasions.

La seule éclipse solaire totale de 2021 s’est produite au-dessus du ciel antarctique, ce qui a suffi à réduire le nombre de personnes qui ont pu la voir. Lors du voyage du navire, le journaliste spécialisé en physique astronomique, Joe Rao, a déclaré que, pour ceux qui savaient où chercher, l’expérience était « un peu décevante ».

« Malheureusement, pendant la nuit, lorsque les températures ont chuté, les nuages ​​sont devenus plus épais », a déclaré Rao dans un texte publié sur Space.com. « Donc, les passagers et l’équipage à l’arrière du navire à 3 h 00 du matin [horário de Brasília] il n’a vu qu’un ciel gris ».

Une éclipse solaire totale fait référence au moment où la Lune se place entre la Terre et le Soleil. La partie « totale » du nom est donnée par le fait que la Lune, même pour quelques instants, empêche la lumière du Soleil d’atteindre la Terre.

« Au total, l’éclipse a duré 97 secondes. Aucune ombre distincte n’a été remarquée. Au lieu de cela, juste un obscurcissement amorphe du ciel – comme si quelqu’un diminuait la lumière ambiante dans une pièce. Aucune couleur à voir et, à la fin, l’éclipse semblait moins accentuée car la lumière semblait revenir plus vite que lorsqu’elle était partie », a noté Rao.

Le journaliste a également noté que, malgré le fait qu’il attendait déjà avec impatience une occasion moins remarquable (en partie à cause des prévisions météorologiques indiquant déjà des nuages ​​denses, et aussi à cause de l’histoire climatique de la région), il ne pouvait aider mais se sentir déçu. « C’était la 13e éclipse que je suivais depuis que j’ai commencé en 1972. Mon éclipse moyenne réussie est de 84,7%, donc je pourrais vraiment me plaindre la bouche pleine – mais même ainsi, cette perte était un peu amère. » .

La prochaine éclipse solaire totale sera une « hybride », ce qui signifie qu’elle commencera dans sa projection complète, passant à ce que nous appelons « annulaire », c’est-à-dire lorsque la Lune ne couvre pas complètement le Soleil même si elle est centrée dans sa position – qui se produit parce que l’orbite de la Lune est une ellipse qui la rend plus proche de la Terre que du Soleil. Dans ces cas, nous voyons l’effet connu sous le nom d’« anneau de feu », où la lumière du Soleil est vue depuis le bord du L’ombre de la lune.

La prochaine occasion est fixée au 20 avril 2023, vue du parc national de Cape Range, en Australie. Cependant, le Brésil aura – en même temps – une éclipse annulaire pour appeler la sienne : le 14 octobre, un samedi, l’occasion sera visible dans tout le pays – cependant, dans le nord-est (plus précisément, Natal et João Pessoa), le anneau de feu sera vu dans son intégralité.

