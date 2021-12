Comment une mosaïque du légendaire empereur romain Caligula a transformé une table à New York

En 2013, Del Bufalo a publié un livre sur le porphyre – un type de roche texturée avec des cristaux qui était souvent choisi par les empereurs romains pour composer les environnements.

Une des photos du livre montrait une mosaïque de 1,4 mdeux fabriqué en riche marbre vert et blanc et porphyre rouge-violet, qui faisait partie d’un sol incrusté de l’un des navires de fête gigantesques et extravagants commandés par l’empereur Caligula, un souverain décrit par les historiens comme cruel, dépravé et déséquilibré.

La mosaïque de porphyre faisait partie de l’un des navires de l’empereur romain Caligula et est devenue un plateau de table basse à New York. Image : 60 minutes d’heures supplémentaires – CBS

Mesurant 70 m de large sur 73 m de long et pour la plupart plats, les navires en bois de Caligula étaient clairement construits comme des barges conçues pour rester dans des eaux calmes, pas pour surfer sur les vagues.

Selon une édition du New York Times de 1908, les navires étaient recouverts de voiles de soie et possédaient des vergers, des vignobles et même des salles de bains avec eau courante.

Lorsque Caligula fut assassiné au début du premier siècle, en l’an 41, après son court règne de quatre ans, ses navires furent coulés là où ils se trouvaient, au milieu du lac Nemi, un petit lac volcanique au sud-est de Rome.

Le musée Mussolini qui contenait les reliques de Caligula a pris feu

Au cours des siècles qui ont suivi, plusieurs tentatives ont été faites pour retirer les navires opulents des eaux. En 1895, des plongeurs ont effectué une étude complète du site et ont commencé à récupérer les reliques du fond boueux du lac. C’est alors que les archéologues ont déterré certains carreaux de mosaïque de pierre colorée.

« Le pont devait être un spectacle merveilleux à voir, et il dépasse le pouvoir de l’imagination pour sa force et son élégance », a déclaré l’archéologue italien Rodolfo Lanciani à propos de la découverte dans un numéro de The Youth’s Companion, selon un article de 1898 dans The New York Times. « Enfin, il y a le pavé piétiné par les pieds impériaux, fait de disques de porphyre et de serpentine, pas plus épais qu’un dollar d’argent, encadré de segments et de lignes d’émail, blanc et or, blanc et rouge, ou blanc, rouge et vert. Les couleurs sont parfaitement brillantes. Imaginez le pont d’un yacht moderne incrusté d’émail.

Selon CBS, le dictateur fasciste Benito Mussolini était tellement fanatique de Caligula – dont la légende inclut la transformation de son palais en bordel et la désignation de son cheval comme sénateur de haut rang – qu’il a ordonné que le lac Nemi soit partiellement asséché afin que les deux navires puissent être érigés. Au début des années 1930, Mussolini a commandé un musée au bord du lac pour abriter les navires et les trésors qui ont été récupérés.

Cependant, après avoir été submergées pendant près de 1 900 ans, les tanières flottantes de la débauche de Caligula ne verraient pas longtemps la terre ferme.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé le musée comme abri anti-bombes, et les Italiens de Nemi affirment que les Allemands en retraite ont mis le feu au bâtiment en 1944, détruisant la plupart des objets à l’intérieur.

C’est là que commence le mystère de la mosaïque qui est devenue un plateau de table.

Du pont du bateau orgie aux cafés d’une Américaine

Selon Del Bufalo, lors d’un après-midi de dédicaces pour le lancement de son livre à la bijouterie Bulgari sur la 5e Avenue à Manhattan, il a entendu une conversation sans prétention entre un jeune homme et une femme. « Il y avait une dame avec un garçon dans un chapeau étrange qui est venu à la table. Et il lui dit : « Quel beau livre. Oh Helen, regarde, c’est ta mosaïque. Et elle a dit : ‘Oui, c’est ma mosaïque.’ »

Del Bufalo a révélé qu’il était choqué, à la fois par le sujet de la conversation et par la manière presque indifférente avec laquelle la pièce a été identifiée par Helen et son amie dans le livre. En s’approchant d’eux à la sortie de l’événement, il a demandé à voir l’objet.

Ensuite, il a été emmené par Helen dans son appartement de Park Avenue, lorsqu’il a repéré la pièce sur une base de quatre pieds au centre de la pièce : il s’agissait en fait du sol en mosaïque colorée de Caligula, bien qu’il ne présentait aucune preuve de dommages causés par le feu – ce qui suggère que il a été retiré du musée avant l’incendie ou est entre des mains privées depuis qu’il a été extrait du lac.