La variante Omicron envoie-t-elle les enfants à l’hôpital ? Que savons-nous jusqu’ici

À l’heure actuelle, nous n’avons que des preuves anecdotiques d’Afrique du Sud qui semblent indiquer que les taux d’hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans sont inférieurs à ceux de plus de 60 ans.

La nouvelle variante Omicron du coronavirus envoie un grand nombre d’enfants de moins de 5 ans à l’hôpital. Les médecins-conseils du gouvernement sud-africain l’ont constaté, parlant d’une évolution alarmante, qui fait naître la perspective d’un nouveau cycle de bataille mondiale contre le virus, étant donné que la nouvelle variante s’est déjà propagée dans des dizaines de pays. Des scientifiques sud-africains ont également déclaré que la nouvelle souche se propageait beaucoup plus rapidement que toute vague précédente de coronavirus, comme observé dans la zone la plus touchée par la nouvelle variante, la province de Gauteng (qui comprend la capitale Pretoria et le centre économique et financier. , Johannesburg ).

« Il est clair qu’à Gauteng, l’augmentation hebdomadaire des nouveaux cas et des admissions à l’hôpital est plus élevée qu’auparavant – a déclaré Waasia Jassat, spécialiste de la santé publique à l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) -. On a vu une augmentation assez forte (des hospitalisations, ndlr) dans toutes les tranches d’âge, mais en particulier chez les enfants de moins de 5 ans.« .

Bien qu’il s’agisse de preuves anecdotiques provenant d’Afrique du Sud, les chercheurs observent une tendance différente de celle observée lors des vagues précédentes de coronavirus. « Par le passé, nous avons toujours vu que les enfants n’étaient pas fortement touchés par la pandémie, n’ayant pas beaucoup d’hospitalisations. – Jassat a précisé -. Non.Dans la troisième vague (menée par la variante Delta, ndlr) nous avons vu plus d’hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adolescents de 15 à 19 ans. Or, au début de cette quatrième vague, on observe une augmentation assez forte dans toutes les tranches d’âge, mais surtout chez les moins de 5 ans« .

Jassat a également déclaré que cela se produit parce qu’en général, les personnes de moins de 5 ans ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Les enfants « ils tombent malades et doivent être hospitalisés« .

D’après les données extraites du Bête quotidienne, les taux d’hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans augmentent à un rythme alarmant et ne sont actuellement dépassés que par ceux de plus de 60 ans. Par exemple, dans la ville métropolitaine de Tshwane, plus de 100 enfants de moins de 5 ans sont les deux premières semaines de la nouvelle quatrième vague (14-27 novembre). À titre de comparaison, au cours des deux premières semaines de la troisième vague en Afrique du Sud, moins de 20 enfants ont été hospitalisés dans la même zone métropolitaine.

Jassat soupçonne que derrière le nombre élevé d’hospitalisations chez les mineurs il peut y avoir un « lacune immunitaireEt ce manque de vaccination chez les enfants pourrait expliquer les chiffres. « Avec de plus en plus d’adultes vaccinés, ce sont les enfants qui tombent malades et doivent être hospitalisés« . Il est également vrai qu’en Afrique du Sud, un peu plus de 42% des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin Covid, ce qui équivaut à environ 25% de la population totale. Le nombre total d’infections a dépassé les 3 millions, avec des augmentations d’environ 15 000 infections toutes les 24 heures, en particulier dans la province de Gauteng.