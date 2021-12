Des anticorps monoclonaux expérimentaux neutralisent le variant Omicron en laboratoire

Les deux anticorps monoclonaux VIR-7831 (sotrovimab) et VIR-7832 ont démontré une activité neutralisante contre les mutations clés du variant Omicron.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Les anticorps monoclonaux expérimentaux VIR-7831 (sotrovimab) et VIR-7832 ont montré une efficacité contre des mutations clés manifestées par la variante Omicron (B.1.1.529), la nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2 qui a émergé en Afrique du Sud qui est effrayant le monde en raison de la contagiosité très élevée (on pense qu’elle est jusqu’à 500 % supérieure à celle du virus de Wuhan d’origine) et de la capacité d’échapper aux défenses immunitaires, actuellement détectées uniquement contre celles résultant d’une infection naturelle antérieure. Le fait que les deux anticorps monoclonaux présentent une activité de neutralisation (en laboratoire) contre le variant concerné est une excellente nouvelle, non seulement parce que nous disposons peut-être déjà d’une arme pour traiter les patients Omicron, mais aussi parce qu’il suggère qu’au moins en partie la neutralisation les immunoglobulines (anticorps IgG) produites naturellement par notre organisme ont une certaine capacité à combattre cette lignée « super mutée », qui possède 32 mutations sur la protéine S ou Spike.

Pour déterminer que les mutations du variant Omicron sont contrées par les anticorps monoclonaux VIR-7831 (sotrovimab) et VIR-7832, une équipe de recherche internationale composée de scientifiques de la société Vir Biotechnology de San Francisco, de Humabs Biomed SA de Bellinzona (Suisse) et le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Andrea L. Cathcart, sont parvenus à leurs conclusions après avoir créé en laboratoire des pseudovirus contenant les différentes mutations détectées dans la variante Omicron et mené des tests de neutralisation contre chacun d’eux. Comme indiqué, les deux anticorps monoclonaux – du type mAb à double action – se sont avérés efficaces pour contrer les modifications clés présentes sur la glycoprotéine S ou Spike du pathogène pandémique, celle exploitée pour se lier au récepteur ACE2 des cellules humaines, casser la paroi cellulaire, versez l’ARN viral à l’intérieur et démarrez le processus de réplication, qui détermine la maladie (COVID-19). « VIR-7831 et VIR-7832 neutralisent puissamment les virus de type sauvage et les variants authentiques in vitro, ainsi que les virus variants pseudotypés. De plus, ils maintiennent une activité contre les mutations de résistance aux anticorps monoclonaux conférant une sensibilité réduite aux mAb actuellement autorisés. L’épitope VIR-7831 / VIR-7832 ne chevauche pas les sites mutationnels dans les variants d’intérêt actuels et continue d’être hautement conservé parmi les séquences circulantes, ce qui correspond à la barrière élevée à la résistance observée in vitro », lit-on dans le résumé de l’étude.

Les tests en cours dans les laboratoires Vir Biotechnology et GlaxoSmithKline permettront de mettre à jour les anticorps monoclonaux en développement et de les mettre sur le marché avec une efficacité « globale », capable de cibler toutes les variantes du SARS-CoV-2 en circulation. Le sotrovimab et le VIR-7832 sont tous deux des anticorps semi-synthétiques, fabriqués en laboratoire, dérivés d’un anticorps parent appelé « S309 » et isolés des cellules B mémoire d’un patient qui a survécu au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003. causé par le SRAS- CoV, « cousin » du SARS-CoV-2 avec lequel il partage un grand pourcentage du patrimoine génétique. Les deux anticorps monoclonaux sont caractérisés par une mutation spécifique appelée LS, conçue pour prolonger la demi-vie de la thérapie, c’est-à-dire pour maintenir l’efficacité neutralisante plus longtemps. L’anticorps monoclonal VIR-7832 code également pour une mutation (appelée Fc GAALIE) qui, d’après des recherches antérieures, avait été associée à la production de cellules CD8 + T (l’armée qui tue les cellules déjà infectées) en cas d’infection respiratoire virale. Cela devrait rendre les deux anticorps monoclonaux particulièrement efficaces dans le traitement des patients atteints de COVID-19 pour lesquels ils sont destinés à être administrés. Il convient de noter que la recherche est en pré-impression et que les résultats n’ont pas encore été évalués par des pairs. Les détails de l’étude « Les anticorps monoclonaux à double fonction VIR-7831 et VIR-7832 démontrent une puissante activité in vitro et in vivo contre le SRAS-CoV-2 » ont été téléchargés dans la base de données MedRXiv en attendant la publication dans une revue scientifique.