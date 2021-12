Jonathan McDowell, qui travaille au Center for Astrophysics de l’Université Harvard, a corrigé un tweet publié par Elon Musk samedi dernier (4). « Ma voiture est en orbite autour de Mars », a déclaré le fondateur, PDG et CTO de SpaceX, citant le Tesla Roadster envoyé dans l’espace en 2018.

« Et bien non. Il est en orbite autour du Soleil et passe occasionnellement par l’orbite de Mars. Ce n’est pas la même chose », a répondu McDowell sur le réseau social.